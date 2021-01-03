На МКАД Hyundai насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами легковушки на МКАД, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.





Авария проиизошла вечером 3 января. По данным следствия, 42-летний водитель Hyundai двигался по внутреннему кольцу МКАД. Проезжая около улицы Ландера, он сбил мужчину, который находился на проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Его личность в настоящий момент устанавливается.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).