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На МКАД Hyundai насмерть сбил пешехода

03.01.2021 21:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами легковушки на МКАД, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Авария проиизошла вечером 3 января. По данным следствия, 42-летний водитель Hyundai двигался по внутреннему кольцу МКАД. Проезжая около улицы Ландера, он сбил мужчину, который находился на проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Его личность в настоящий момент устанавливается.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
 
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Авария проиизошла вечером 3 января в районе развязки с улицей Ландера.
 
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