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На МКАД Hyundai насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами легковушки на МКАД, возбуждено уголовное дело. Об этом
Авария проиизошла вечером 3 января. По данным следствия, 42-летний водитель Hyundai двигался по внутреннему кольцу МКАД. Проезжая около улицы Ландера, он сбил мужчину, который находился на проезжей части.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Его личность в настоящий момент устанавливается.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Авария проиизошла вечером 3 января в районе развязки с улицей Ландера.
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