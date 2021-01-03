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«Мы делаем уклон на технические стартапы». Как технопарки поддерживают идеи начинающих бизнесменов?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Инновации – лучшая стратегия на все времена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не только для промышленных гигантов.
Бизнесмен и изобретатель Олег Кипенко продвигает на рынок свои идеи не первый год. Среди перспективных проектов собственная разработка – смарт-жалюзи, способные без вмешательства человека обеспечивать в помещении комфортное освещение.
Олег Кипенко, резидент технопарка:
К сожалению, для ниши бизнесменов, которые пытаются что-то сами производить, а не просто работать в различных сферах, нет «простого старта». Резидентство в технопарке, я думаю, возможно, даст возможность почувствовать себя на рынке представленным в виде какой-то организации, команды, которая находится на этапе, когда нужно пробить потолок, когда все для этого есть.
Именно технопарки, которые растут по всей стране, могут стать площадками для развития стартапов: от идеи до продвижения готовой продукции на рынке. В инновационную инфраструктуру государство инвестирует миллионы. Мощные серверы для разработчиков софта, центры моделирования и промлаборатории для создания материальной части прототипов.
Андрей Бобович, директор Агентства развития и содействия инвестициям:
Мы хотим совместить с нашей стороны в технопарке создание стартапов с последующей реализацией через крупные производственные предприятия свободной экономической зоны.
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Новости Беларуси. Инновации – лучшая стратегия на все времена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не только для промышленных гигантов. Бизнесмен и изобретатель...
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