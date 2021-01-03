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«В среднем увеличится на 9%». У кого в Беларуси вырастет зарплата в 2021 году?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2021 год начался с изменений. В Беларуси появилась возможность сделать бесплатное ЭКО. Выросла тарифная ставка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Увеличились выплаты многодетным матерям и тем, кто особо нуждается в социальной защите. Кроме того, в кафе станет меньше пластика.
Тема злободневная – зарплаты бюджетников. С 1 января выросла базовая ставка: по сравнению с 2020 годом – на 10 рублей, составив 195. Соответственно, вырастет и зарплата.
Подросла и минималка. Она уже составляет 400 рублей вместо 388. Это минимум, меньше которого работник в Беларуси получать не должен.
Татьяна Лукьянчикова, заместитель начальника управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
С 1 января дорожает коммуналка. Рост плановый – на 4 доллара в эквиваленте. Выросла базовая величина. Сейчас это 29 вместо 27 рублей в 2020 году. Увеличились и ставки утильсбора для автодилеров. Увеличились налоги для индивидуальных предпринимателей.
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Новости Беларуси. 2021 год начался с изменений. В Беларуси появилась возможность сделать бесплатное ЭКО. Выросла тарифная ставка, сообщили в программе «Неделя» на...
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