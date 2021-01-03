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Позвоночник на 3D-принтере. Какие инновации используют в белорусской медицине?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Передовые технологии себе на службу поставили гомельские нейрохирурги. Подготовиться к операции врачам помогают 3D-модели. Об этом сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
То есть это такая вещь, которая позволяет руками пощупать и уже в предоперационном периоде смоделировать имплантируемую конструкцию.
В этом отделении разрабатывают сразу несколько инновационных направлений в хирургии позвоночника. Помимо 3D-принтинга в работе врачи планируют использовать дополненную реальность. Получить поддержку на развитие своих наработок хирурги планируют в рамках конкурса «100 идей для Беларуси».
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Новости Беларуси. Передовые технологии себе на службу поставили гомельские нейрохирурги. Подготовиться к операции врачам помогают 3D-модели. Об этом сообщили в...
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