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Позвоночник на 3D-принтере. Какие инновации используют в белорусской медицине?

03.01.2021 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Передовые технологии себе на службу поставили гомельские нейрохирурги. Подготовиться к операции врачам помогают 3D-модели. Об этом сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Позвоночник на 3D-принтере. Какие инновации используют в белорусской медицине?


Сергей Кириленко, заведующий нейрохирургическим отделением Гомельской областной клинической больницы:
Это модель позвоночника реального пациента, созданная при помощи компьютерной томографии и последующего принтинга на 3D-принтере для предоперационного планирования той конструкции, которая будет установлена пациенту во время операции на позвоночник, с помощью которой мы исправим эту сложную деформацию поясничного отдела позвоночника.

Позвоночник на 3D-принтере. Какие инновации используют в белорусской медицине?

То есть это такая вещь, которая позволяет руками пощупать и уже в предоперационном периоде смоделировать имплантируемую конструкцию.

Позвоночник на 3D-принтере. Какие инновации используют в белорусской медицине?

В этом отделении разрабатывают сразу несколько инновационных направлений в хирургии позвоночника. Помимо 3D-принтинга в работе врачи планируют использовать дополненную реальность. Получить поддержку на развитие своих наработок хирурги планируют в рамках конкурса «100 идей для Беларуси».

Позвоночник на 3D-принтере. Какие инновации используют в белорусской медицине?


Сергей Кириленко:
Использование 3D-принтинга или аддитивных технологий в хирургии, ортопедии, в хирургии позвоночника – очень новое направление. Это пилотный проект. Это третья операция. Но две первые прошли так, как мы и запланировали. Все получилось.

Позвоночник на 3D-принтере. Какие инновации используют в белорусской медицине?


Новые технологии в XXI веке доступны как никогда ранее. Инновации повышают конкурентоспособность, создают имидж, стимулируют экономический рост, а вместе с тем повышают и уровень жизни белорусов. Пришло время отбросить сомнения и констатировать: будущее уже наступило.

Производят умные приборы учета воды и газа. Чем занимаются на инновационном предприятии в Гомеле? Читать здесь.

Люди в материале: Сергей Кириленко, Александр Добриян

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Передовые технологии себе на службу поставили гомельские нейрохирурги. Подготовиться к операции врачам помогают 3D-модели. Об этом сообщили в...
 
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