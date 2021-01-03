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«Не отличается от продукции из первичного сырья». Как на светлогорском предприятии превращают отходы в уникальный товар?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь с ее открытой и экспортно ориентированной экономикой должна держать инновационную планку. Только за пять лет мы увеличили производство такой продукции в полтора раза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для этого модернизированы десятки производств. А сеть из 17 технопарков во всех регионах страны стала центром притяжения новейших разработок.
Полвека на рынке. Крупнейшее в Европе предприятие по выпуску полиэфирных нитей. Инновационность для светлогорских химиков – неотъемлемая часть повседневной работы.
Александр Добриян, корреспондент:
Это в прямом смысле слова золотые нити. Килограмм материала стоит порядка 70 долларов. Уникальная технология постоянно совершенствуется. В этом году решили проблему утилизации кислоты, используемой для производства Арселона. Вредные отходы превратили в товар – синтетический гипс продают производителям стройматериалов.
Александр Добриян:
Сергей Ушак, и.о. заместителя главного инженера ОАО «СветлогорскХимволокно»:
Львиная доля высокотехнологичной продукции светлогорских химиков отправляется на экспорт. Среди потребителей – крупнейшие транснациональные корпорации. Равнение на инновации не только в сфере уникальных продуктов, но и в производстве обычных текстильных нитей.
Александр Добриян:
Освоить производство нитей из вторсырья – требование времени. Экологичность – мировой тренд. Например, такой гигант, как IKEA, в ближайшие годы планирует полностью перейти на ткани, произведенные из вторичного сырья. Инновации помогают белорусам развивать рынки.
Ольга Яцевич, заместитель директора завода полиэфирных текстильных нитей ОАО «СветлогорскХимволокно»:
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«Не отличается от продукции из первичного сырья». Как на светлогорском предприятии превращают отходы в уникальный товар?
Новости Беларуси. Беларусь с ее открытой и экспортно ориентированной экономикой должна держать инновационную планку. Только за пять лет мы увеличили производство...
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