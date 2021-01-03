ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Производят умные приборы учёта воды и газа. Чем занимаются на инновационном предприятии в Гомеле?

03.01.2021 21:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Понять возможности связки технопарк – производство можно на этом предприятии. Новый завод компании «МИРТЕК» cреди потенциальных участников инновационного развития. Он вырос всего за 9 месяцев. Запустили в августе 2020-го, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Производят умные приборы учёта воды и газа. Чем занимаются на инновационном предприятии в Гомеле?


Павел Верхов, генеральный директор предприятия «МИРТЕК-Инжиниринг»:
Это одно из самых современных предприятий в Республике Беларусь. На таких машинах сегодня паяют айфоны, но у нас сегодня появились уже более современные установки.

Производят умные приборы учёта воды и газа. Чем занимаются на инновационном предприятии в Гомеле?


Здесь производят умные приборы учета электроэнергии, воды и газа. Они способны не только учитывать различные тарифы, но и автоматически отправлять показания обслуживающим организациям.

Производят умные приборы учёта воды и газа. Чем занимаются на инновационном предприятии в Гомеле?

Павел Верхов:
Наше предприятие пошло по пути инновационных разработок. По заданию ЖКХ мы разработали такой прибор. Сегодня он уже представлен в системе ЖКХ. Он уникален. Таких разработок в Беларуси больше нет. Мы имеем возможность передавать данные от абонента к водоснабжающей организации стоимостью в районе 60 копеек в месяц.

Производят умные приборы учёта воды и газа. Чем занимаются на инновационном предприятии в Гомеле?

Это сегодня очень дешево и информативно, потому что показания счетчика воды без дополнительной инфраструктуры передать было очень тяжело. Мы думаем, что за этим будущее. Даже не думаем мы уверены в этом.

Производят умные приборы учёта воды и газа. Чем занимаются на инновационном предприятии в Гомеле?

Элементы концепции «смарт-город» ежемесячно приносят компании около 3 миллионов долларов экспортной выручки. В будущем на предприятии планируют создать свой собственный инженерный центр и активно развивать отечественное приборостроение.

«Мы делаем уклон на технические стартапы». Как технопарки поддерживают идеи начинающих бизнесменов? Читайте далее.

Люди в материале: Павел Верхов, Александр Добриян

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Понять возможности связки технопарк – производство можно на этом предприятии. Новый завод компании «МИРТЕК» cреди потенциальных участников...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси увеличились пенсионный возраст и страховой стаж. Вот цифры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика