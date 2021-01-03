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Производят умные приборы учёта воды и газа. Чем занимаются на инновационном предприятии в Гомеле?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Понять возможности связки технопарк – производство можно на этом предприятии. Новый завод компании «МИРТЕК» cреди потенциальных участников инновационного развития. Он вырос всего за 9 месяцев. Запустили в августе 2020-го, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Павел Верхов:
Это сегодня очень дешево и информативно, потому что показания счетчика воды без дополнительной инфраструктуры передать было очень тяжело. Мы думаем, что за этим будущее. Даже не думаем – мы уверены в этом.
Элементы концепции «смарт-город» ежемесячно приносят компании около 3 миллионов долларов экспортной выручки. В будущем на предприятии планируют создать свой собственный инженерный центр и активно развивать отечественное приборостроение.
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Новости Беларуси. Понять возможности связки технопарк – производство можно на этом предприятии. Новый завод компании «МИРТЕК» cреди потенциальных участников...
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