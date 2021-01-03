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В Беларуси увеличились пенсионный возраст и страховой стаж. Вот цифры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2021 год начался с изменений. В Беларуси появилась возможность сделать бесплатное ЭКО. Выросла тарифная ставка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что ждем роста зарплат бюджетников. А это ни много ни мало 800 тысяч человек.
Многодетные матери смогут больше оставаться в декрете без потери стажа: раньше 9 лет, сейчас 12. Меньше страховой стаж стал для матерей с четырьмя детьми, а также для инвалидов I и II групп.
А вообще бюджетные расходы на социальную сферу в 2021-м вырастут на 3 миллиарда рублей.
Елена Гоморова, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Кроме того, с 1 января введен новый вид пенсии по возрасту – это пенсия по возрасту при неполном страховом стаже. Она будет назначаться лицам, которые имеют страховой стаж не менее 10 лет, но менее общетребуемого (18 лет) в 2021 году. Назначаться она будет по достижению возраста мужчинами – 65 лет, женщинами – 60 лет. Размер этой пенсии будет привязан к бюджету прожиточного минимума пенсионера.
С 1 января дорожает коммуналка. Рост плановый – на 4 доллара в эквиваленте. Выросла базовая величина. Сейчас это 29 вместо 27 рублей в 2020 году. Увеличились и ставки утильсбора для автодилеров. Увеличились налоги для индивидуальных предпринимателей.
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Новости Беларуси. 2021 год начался с изменений. В Беларуси появилась возможность сделать бесплатное ЭКО. Выросла тарифная ставка, сообщили в программе «Неделя» на...
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