ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси увеличились пенсионный возраст и страховой стаж. Вот цифры

03.01.2021 21:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2021 год начался с изменений. В Беларуси появилась возможность сделать бесплатное ЭКО. Выросла тарифная ставка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что ждем роста зарплат бюджетников. А это ни много ни мало 800 тысяч человек.

«В среднем увеличится на 9 %». У кого в Беларуси вырастет зарплата в 2021 году?

В Беларуси увеличились пенсионный возраст и страховой стаж. Вот цифры

С 1 января автоматически увеличиваются пенсионный возраст и страховой стаж.

Многодетные матери смогут больше оставаться в декрете без потери стажа: раньше 9 лет, сейчас 12. Меньше страховой стаж стал для матерей с четырьмя детьми, а также для инвалидов I и II групп.

В Беларуси увеличились пенсионный возраст и страховой стаж. Вот цифры

А вообще бюджетные расходы на социальную сферу в 2021-м вырастут на 3 миллиарда рублей.

В общепите запретили использовать одноразовую пластиковую посуду. Во сколько это обойдётся владельцам заведений?

В Беларуси увеличились пенсионный возраст и страховой стаж. Вот цифры

Елена Гоморова, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Для родителей детей-инвалидов с III-IV степенью утраты здоровья, которые были признаны инвалидами I группы, увеличивается размер социальной пенсии – до 130 % бюджета прожиточного минимума пенсионера. При этом пенсия в таком размере назначается при условии, если уход осуществлялся не менее 20 лет.

Кроме того, с 1 января введен новый вид пенсии по возрасту – это пенсия по возрасту при неполном страховом стаже. Она будет назначаться лицам, которые имеют страховой стаж не менее 10 лет, но менее общетребуемого (18 лет) в 2021 году. Назначаться она будет по достижению возраста мужчинами – 65 лет, женщинами – 60 лет. Размер этой пенсии будет привязан к бюджету прожиточного минимума пенсионера.

«В Европе у нас самая низкая цена». Сколько теперь будут стоить 100 км на электрокаре?

В Беларуси увеличились пенсионный возраст и страховой стаж. Вот цифры

С 1 января дорожает коммуналка. Рост плановый – на 4 доллара в эквиваленте. Выросла базовая величина. Сейчас это 29 вместо 27 рублей в 2020 году. Увеличились и ставки утильсбора для автодилеров. Увеличились налоги для индивидуальных предпринимателей.

Люди в материале: Елена Гоморова, Дмитрий Боярович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2021 год начался с изменений. В Беларуси появилась возможность сделать бесплатное ЭКО. Выросла тарифная ставка, сообщили в программе «Неделя» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД Hyundai насмерть сбил пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика