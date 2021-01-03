Еще одно смертельное ДТП: пешеход переходил МКАД в неположенном месте

Источник материала: Onliner

В эти праздничные дни ситуация на дорогах Минска совсем не радостная: выскочив на дорогу в неположенном месте, люди продолжают получать серьезные травмы и погибать под колесами авто. Вчера один пешеход попал в больницу, а другой скончался после того, как выбежали на проезжую часть и попали под колеса. Сегодня вечером ГАИ рассказала об еще одном смертельном ДТП с похожим сценарием.

По предварительной информации, сегодня вечером водитель автомобиля Hyundai двигался по 24-му километру внутреннего кольца МКАД в направлении проспекта Дзержинского и совершил наезд на мужчину, который пересекал кольцевую в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Сейчас там работают сотрудники ГАИ и СК. Личность погибшего пока не установлена.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).











