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«В Европе у нас самая низкая цена». Сколько теперь будут стоить 100 км на электрокаре?

03.01.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2021 год начался с изменений. В Беларуси появилась возможность сделать бесплатное ЭКО. Выросла тарифная ставка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что ждем роста зарплат бюджетников. А это ни много ни мало 800 тысяч человек.

Подросла минималка. Увеличились выплаты многодетным матерям и тем, кто особо нуждается в социальной защите. Кроме того, в кафе станет меньше пластика.

«В Европе у нас самая низкая цена». Сколько теперь будут стоить 100 км на электрокаре?

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Водители электрокаров больше не смогут заряжать свои автомобили бесплатно. На таких зарядных станциях 1 кВт энергии будет стоить от 29 до 39 копеек. Но, как говорится, есть и хорошие новости.

«В Европе у нас самая низкая цена». Сколько теперь будут стоить 100 км на электрокаре?

Плата позволит модернизировать и расширять сеть зарядных станций. Сегодня в Беларуси их 405. В 2021 году это число увеличится до 600. Новые ЭЗС появятся во всех областях, а также на магистралях. В городах их будут проектировать вблизи торговых центров, супермаркетов. При этом цена электротоплива будет вдвое дешевле бензина. Зарядка электромобиля на 100 километров обойдется его владельцу в 6 рублей. А обычная машина такое расстояние проедет как минимум за 18 рублей.

«В Европе у нас самая низкая цена». Сколько теперь будут стоить 100 км на электрокаре?

Александр Драгун, директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:
Стоимость в Беларуси именно зарядки в два раза дешевле, чем в соседней Украине (там 12 рублей на 100 км), дешевле, чем в Литве и Польше (там 17 рублей с лишним на 100 километров хода). То есть в Европе у нас самая низкая цена. И эта стоимость сформирована в том числе благодаря вводу БелАЭС.

«В Европе у нас самая низкая цена». Сколько теперь будут стоить 100 км на электрокаре?

С 1 января дорожает коммуналка. Рост плановый – на 4 доллара в эквиваленте. Выросла базовая величина. Сейчас это 29 вместо 27 рублей в 2020 году. Увеличились и ставки утильсбора для автодилеров. Увеличились налоги для индивидуальных предпринимателей.

Что же, это основные изменения 2021 года, которые уже известны и вступили в силу. Ну а что будет дальше – покажет время.

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Люди в материале: Дмитрий Боярович, Александр Драгун

 
 
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Новости Беларуси. 2021 год начался с изменений. В Беларуси появилась возможность сделать бесплатное ЭКО. Выросла тарифная ставка, сообщили в программе «Неделя» на...
 
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