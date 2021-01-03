Минск и регионы вышли на вечерние локальные акции

Вечером 3 января в Минске, многих областных и районных центрах, а также в других населенных пунктах Беларуси проходят локальные акции протеста.





Белорусы небольшими группами устраивают местные марши, флешмобы и другие акции.

В частности, столице участники одной из децентрализованных акций протеста перекрыли улицу Романовская слобода. Судя по видеозаписяс в телеграм-каналах, около 25 человек выстроились на проезжей части возле регулируемого пешеходного перехода с бело-красно-белыми флагами и дымовой шашкой. Как долго продолжалась акция и была ли реакция силовиков, пока неизвестно.

Первые воскресные марши в Минске начались до рассвета и продолжились до наступления темноты. Вышли жители Малиновки, Чижовки, Сухарева, Уручья, Шабанов, Лошицы, Дражни, Сельхозпоселка, домов возле станции метро «Спортивная», на улицах Захарова, Пулихова, Золотая Горка, Платонова, Матусевича.

Сообщается об инциденте в микрорайоне Чижовка, где на участников локального марша едва не наехал легковой автомобиль, который, по неофициальной информации, принадлежит сотруднику милиции.

Акции разного формата прошли в Бресте, Могилеве, Дзержинске, Новополоцке, Смолевичах, Мозыре, Полоцке, Новополоцке, Бобруйске, Ратомке, а также за рубежом (в Берлине, Варшаве, Белостоке, Гданьске, Киеве, Львове).