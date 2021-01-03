Министр образования пообещал к 2025 году увеличить зарплату учителей до средней по стране

Источник материала: Onliner

Министр образования Игорь Карпенко дал интервью СТВ, в котором рассказал об избытке детских садов, изменениях образовательного кодекса, пообещал к 2025 году увеличить зарплату учителей до средней по стране и рассказал, когда появится дистанционное обучение в школе. Публикуем самые интересные цитаты.

О пандемии и удаленке в школе

— 2020 год был непростой с точки зрения организации образовательного процесса в условиях пандемии, — сказал министр. — Cистема высшего образования была больше готова к условиям дистанционного обучения, там были наработаны мощнейшие учебно-методические комплексы. Средняя школа оказалась в достаточно сложной ситуации.

Дистанционная форма образования, особенно в средней школе, не заменит классно-урочную систему. Но с января мы начнем в тестовом режиме вводить дистанционную образовательную платформу для общего среднего образования. Создавалась она при активном участии самих учителей, это лучшие их наработки. В перспективе мы эту образовательную платформу должны отточить с точки зрения единых требований и подходов.





Об изменении Образовательного кодекса

— Мы обновили Кодекс об образовании. Он внесен в Палату представителей Национального собрания, и с января начнется подготовка его рассмотрения в первом чтении.

В старой редакции Кодекса не записана норма о возможности дистанционного обучения в общем среднем образовании. Сегодня Кодекс просто ответит на реалии современного дня.

Мы убрали некоторые [устаревшие] положения, что позволит нам быстрее внедрять новации в образовательный процесс и инновационные методики. Для этого мы хотим уйти от типового учебного плана и вводим в новую редакцию Кодекса понятие «примерный учебный план».

Готовятся изменения при поступлении в вуз

— Уже в начале этого учебного года возможны изменения и в правила аттестации в системе общего среднего образования, и попытка проведения национального экзамена в виде совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием хотя бы по двум предметам — язык по выбору и математика, — сказал Карпенко. — Кроме этого, мы рассматриваем возможность при поступлении в высшее учебное заведение сдавать внутренний экзамен по профильному предмету. Но эта работа пока находится в стадии анализа.

Когда эти изменения будут приняты, Министерству образования потребуется 1,5—2 года, чтобы их внедрить в образовательный процесс и обеспечить соответствующее методическое сопровождение.

О нехватке (избытке) мест в детских садах

— Мест в детсадах хватает под то количество детского населения, которое в нашей стране есть. Проблемы возникают в новых микрорайонах. К примеру, по нашим сведениям, сегодня порядка 21 тысячи мест в детских садах у нас вакантны. Но где эти детские сады? Сельская местность, где-то в маленьких городках, где-то там, где они менее востребованы, где чуть меньше населения. Поэтому должны понимать, что у нас нехватка мест в детских садах шаговой доступности.





По словам министра, с 2015 по 2020 годы в стране построены 82 детских сада, обеспечены почти 16 тысяч дополнительных мест в детских садах. В планах — развитие сети детских садов во встроенных помещениях.

О повышении зарплат учителей

— Сегодня у правительства есть программа планомерного повышения заработной платы всем категориям педагогических работников. К 2025 году средняя зарплата должна быть не менее 100% средней заработной платы по стране, а зарплата профессорско-преподавательского состава должна быть в размере 150%. Сегодня она порядка 120%, а заработная плата у педагогических работников — порядка 75% от средней зарплаты.

К тому же премиальный фонд педагогических работников увеличится с 5% до 20%. Изменения вступят в силу с 1 июня.