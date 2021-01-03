В Италии прошел «дождь» из мертвых птиц

Источник материала: ОНТ

В ночь на 1 января в Риме (Италия) прошел «дождь» из мертвых скворцов – сотни птиц разбились из-за новогоднего фейерверка. Об этом информирует RomaToday.

Мертвых скворцов нашли в нескольких районах итальянской столицы. По предварительным данным, смерть птиц может быть связана с фейерверками. Скворцы испугались и начали умирать от сердечных приступов или после столкновений с препятствиями.

Уточняется, что ежегодно итальянские зоозащитники просят власти запретить продажу фейерверков и петард.

Фото: instagram / welcometofavelas__

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