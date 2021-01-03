Под какими темами ранее проходили годы в Беларуси и чему уделялось повышенное внимание?

Источник материала: ОНТ

Предлагаем полистать страницы книги под названием «Какие наши годы!». Давайте вместе вспомним, под какими темами проходили те или иные годы в стране. Сразу нужно подчеркнуть: тот или иной год не просто носил название. Тематике года уделялось повышенное внимание и поддержка.





Вот, например, 2006-й – Год матери. И именно с этого года ещё больше стала поддержка многодетных матерей. Вообще государство всегда заботилось о демографической безопасности, и вот уже следующий год, 2007-й, вполне логично, – Год ребёнка. Следом – не менее важные темы. Год здоровья, Год родной земли. А вот 10-й и 11-й годы отразили такие слова, как «качество» и «предприимчивость». Тоже не случайно – ведь тремя годами ранее случился масштабный мировой финансово-экономический кризис.

Не потерять себя в эпоху стремительно развивающихся технологий – вот задача на 2012-й год. И это Год книги. Актуальна тема бережливости – ей посвящён следующий период. В 2014-м в Беларуси проходил чемпионат мира по хоккею, и именно тогда многие заново открыли для себя нашу страну. Всё логично: 2014-й – Год гостеприимства. Следующий – Год молодёжи, 2016 – Год культуры, а следом – науки. Ну и, собственно, мы подошли к теме малой родины. А вот это даже не год, а целая трилогия! В 2018-м она стартовала и растянулась более чем на тысячу дней – так полюбилась тема истоков, своих корней людям! Мы по-другому взглянули на те места, где родились. Вернулись назад, обновили свою малую родину, по-другому взглянули на себя и своих предков. Тематика получила поддержку и развитие на государственном уровне. Так вот, за три года люди высадили более 2,5 млн деревьев, обустроили 8 670 спортивных и игровых детских площадок. За три года в стране появились 117 тыс. гектаров новых лесов. Представьте – это больше Минска в 3,5 раза! Найдены 76 новых родников. Благодаря трилогии малой родины приведены в порядок небольшие населенные пункты. Снесено более 14 тыс. пустующих и ветхих домов. Благодаря такому хозяйскому подходу освободилось более 400 гектаров земли. Мосты, транспортные развязки, магистрали получили новое рождение. А ещё за три года отреставрировано 379 памятников архитектуры, включённых в список историко-культурных ценностей.

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