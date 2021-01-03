11 человек погибли в результате стрельбы на шахте в Пакистане

Источник материала: ОНТ

На угольной шахте в Пакистане произошла стрельба. Погибли как минимум 11 человек, еще трое получили ранения. Об этом 3 января информирует агентство «Синьхуа».

По сведениям источника, поздно вечером 2 января неизвестными были похищены работники шахты. Позже шахтеров расстреляли.

Троих раненых доставили в больницу. Об их состоянии не сообщается.

Начато расследование произошедшего.

Как уточняет ФАН, ответственность за нападение на шахту взяли на себя представители террористической организации «Исламское государство».

Фото: Global Look Press / Jan Ali Laghari/Keystone Press Agency

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