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11 человек погибли в результате стрельбы на шахте в Пакистане

03.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

11 человек погибли в результате стрельбы на шахте в Пакистане

На угольной шахте в Пакистане произошла стрельба. Погибли как минимум 11 человек, еще трое получили ранения. Об этом 3 января информирует агентство «Синьхуа».

По сведениям источника, поздно вечером 2 января неизвестными были похищены работники шахты. Позже шахтеров расстреляли.

Троих раненых доставили в больницу. Об их состоянии не сообщается.

Начато расследование произошедшего.

Как уточняет ФАН, ответственность за нападение на шахту взяли на себя представители террористической организации «Исламское государство».

Фото: Global Look Press / Jan Ali Laghari/Keystone Press Agency

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На угольной шахте в Пакистане произошла стрельба. Погибли как минимум 11 человек, еще трое получили ранения. Об этом 3 января информирует агентство «Синьхуа». По...
 
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