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11 человек погибли в результате стрельбы на шахте в Пакистане
Источник материала: ОНТ
На угольной шахте в Пакистане произошла стрельба. Погибли как минимум 11 человек, еще трое получили ранения. Об этом 3 января
По сведениям источника, поздно вечером 2 января неизвестными были похищены работники шахты. Позже шахтеров расстреляли.
Троих раненых доставили в больницу. Об их состоянии не сообщается.
Начато расследование произошедшего.
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Фото: Global Look Press / Jan Ali Laghari/Keystone Press Agency
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На угольной шахте в Пакистане произошла стрельба. Погибли как минимум 11 человек, еще трое получили ранения. Об этом 3 января информирует агентство «Синьхуа». По...
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