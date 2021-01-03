Санкции Запада в отношении Беларуси: почему это бесполезно и не будет работать?

Источник материала: ОНТ

Санкции. Этим инструментом часто пользуются те, кому кажется, что они имеют право вмешиваться во внутренние дела других стран. Даже в трактовке этого понятия досконально расшифрован смысл.

Экономические санкции – мероприятия запретительного характера, которые используются одним участником международной торговли по отношению к другому с целью принудить последнего к изменению политического курса.

Вот это важное слово – принудить. Знаете, мне тоже может не нравится, как ведёт себя сосед по дому, но это не значит, что я должен блокировать его квартиру или указывать, где и как ему работать, где он должен делать покупки. Советовать – да, могу, но применять санкции – это едва ли. К тому же, убеждён – это не работает. В отношении Беларуси не единожды вводили экономические ограничения по самым разным поводам, но история доказала – без результата! И там, на Западе, это прекрасно знают. Почему же история опять повторяется? Видимо, из-за того, что закончились другие, цивилизованные аргументы для разговора.





Скандал вокруг белорусского санатория в Литве ещё долго будет напоминать и европейским политикам, и литовским чиновникам, что бывает, если желание навредить соседу не просчитано или плохо подготовлено. Третий пакет так называемых антибелорусских санкций, введённых Брюсселем, неожиданно для самих инициаторов ограничительных мер ударил не по Минску, а по литовским гражданам.

Санаторий «Беларусь» в курортном Друскининкае не просто популярная на всю Прибалтику здравница, которая принимает около 13 тыс. человек в год, в том числе детей, - это хорошо отстроенный бизнес, который занимает 28-е место в списке крупнейших налогоплательщиков Литвы. Для самого Друскининкая это по сути градообразующее предприятие. Из 393-х сотрудников санатория 350 – литовцы, местные жители. И вот в один момент счета лечебницы оказываются заблокированы. Это стало не только сюрпризом для руководства предприятия, но и для самого города.

Ричард Малинаускас, мэр г. Друскининкай: «Это абсурд, плачевная ситуация, что рядовые работники страдают из-за каких-то международных политических дел. Санаторий не только не может работать, не может платить зарплаты работникам, не может оплатить счета за отопление, воду и другие услуги».

Swedbank, в котором обслуживался санаторий, объяснил такое решение европейскими санкциями. Но дело в том, что самой здравницы не было в списке компаний, против которых ЕС ввёл ограничения. Формально под санкции попал совладелец, но руководство Swedbank, крупнейшего банка Литвы, штаб-квартира, которого находится в Стокгольме, это не смутило. Может быть, потому что эта ситуация никак не касается шведских граждан?

Литовский блогер Лауринас Рагельскис, который следит за ситуацией, утверждает, что за неспособностью литовских властей оперативно помочь своим же гражданам, стоит более широкая проблема - зависимость руководства страны от внешнего управления и в политике, и в экономике.

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва): «Чем больше будет ограничены межотраслевые отношения между Беларусью и западными странами, тем больше будет Республика Беларусь искать эти межотраслевые отношения с другой частью мира. Не западной».

Действительно, внутри Литвы давно звучат опасения и в политических, и в бизнес кругах - антибелорусские санкции могут больно ударить по литовской экономике, если Минск в ответ переориентирует грузовые потоки и транзит на другие направления. Это всё-таки поняли в Украине, где несмотря на громкие заявления о поддержке европейских санкций в отношении Беларуси, так и не приняли официального решения об их введении.

Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины: «Украине вообще нет смысла влазить в конфликт с одним из близких народов, нашим важным торговым партнёров - надо помнить, что мы из Беларуси получали до сих пор до 40% бензина, дизтоплива, это критический важные для нас товары, мы получали большое количество строительных материалов особенно битума для строительства дорог. То есть, как оно будет развиваться дальше, сложно сказать, мы получали из Беларуси значительное количество сельхозтехники. Недавно Киев купил 200 автобусов МАЗ, и, если в ответ Беларусь откажется поставлять запчасти или выполнять гарантийные обязательства, это будет проблема у Киева. То есть зачем это делает Украина, для меня не понятно. Я уверен, что это грубые ошибки нашей власти, которые приводят и к экономическим, и к политическим потерям».

Что такое экономические потери от политических решений, мир увидел после санкционной войны США и стран ЕС против России. В 2014 году после крымских событий Вашингтон и Брюссель приняли пакет экономических ограничений. В ответ Россия ввела продовольственное эмбарго, в результате чего импорт западной сельхозпродукции на Восток сократился на 97%. Европейские фермеры потеряли крупнейший рынок сбыта и миллиарды евро, многие разорились. Россия напротив нарастила производство собственной продукции, запустив масштабные программы импортозамещения. А периодические призывы оппозиции отключения России, как и Беларуси, от межбанковской системы платежей Swift, по словам экспертов, дальше угроз ничего в себе не несут.

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов: «Потеря Беларуси прежде всего ударит по интересам самого Swift. Они не заинтересованы в том, чтобы утратить такой перспективный и ёмкий рынок. Тем более они не хотят испортить взаимоотношения с Россией, которая в структуре Swift представляет очень серьёзную долю. Так что, не надо серьёзно относиться к подобного рода угрозам. Мы уже здесь в России к ним привыкли и слышим много лет, но, как показывает практика, для Брюсселя и Вашингтона, и для политиков, и для бизнеса на первом месте стоит холодный экономический расчет, связанный с их прибылью, и они не станут терять такие рынки как Россия и Беларусь, поэтому это пустое сотрясение воздуха. Этого никогда не произойдёт».

Политика санкций не приводит к ожидаемому эффекту и вообще вредит поиску решений - такого мнения придерживается бизнес-сообщество и по-прежнему не редкость и среди европейских чиновников, и среди евродепутатов. Несмотря на принятие общего решения по Беларуси часть европарламентариев последовательно голосовала против введения санкций. Француз Жиль Лебретон, один из них.

Жиль Лебретон, депутат Европейского парламента (Франция): «Я убеждён, что Европейский союз не должен вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. И поэтому, когда возникает международная проблема, её нужно стараться решать, а санкциями или другим давлением мы её загоняем в угол. Поэтому, когда ЕС пытается вмешиваться в чужие проблемы, мы не поддерживаем такое поведение».

Экономические или финансовые санкции – это запреты, которыми их инициатор пытается заставить оппонента изменить политический курс - примерно так этот процесс определяют теоретики. На практике это означает давление или вызов. Независимое, самостоятельное государство его, как правило, принимает. Ведь в современном мире, если одни страны закрываются, другие напротив открывают свои двери и предлагают свои услуги. Санкции редко достигают политических целей, в краткосрочной перспективе бьют по простым людям. Иногда даже по своим, как в случае с белорусским санаторием.

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