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Белорусская православная церковь представила свои предложения по внесению изменений в Конституцию
Источник материала: ОНТ
Глава государства инициировал изменения в Конституцию, идет активное обсуждение в обществе на разных площадках. И у Белорусской православной церкви есть свои предложения по внесению изменений в основной закон, о чем рассказал Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
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Глава государства инициировал изменения в Конституцию, идет активное обсуждение в обществе на разных площадках. И у Белорусской православной церкви есть свои...
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