Белорусская православная церковь представила свои предложения по внесению изменений в Конституцию

Источник материала: ОНТ

Глава государства инициировал изменения в Конституцию, идет активное обсуждение в обществе на разных площадках. И у Белорусской православной церкви есть свои предложения по внесению изменений в основной закон, о чем рассказал Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси: «Мы больше касаемся вопросов социальной сферы. Это и закрепление в Конституции понятия о браке с учетом христианской традиции, традиции белорусского народа. Это и закрепление определенных социальных вопросов, которые должны быть обозначены: забота о подрастающем поколении, о людях немощных, пожилых. И вопросы возможности воспитания подрастающего поколения на традициях белорусского народа, патриотическое воспитание. Как это лучше сделать, чтобы не только молодые получали прекрасное образование, но и вместе с тем была и духовная составляющая в формировании молодого человека. Об этом, конечно, должно позаботиться и государство, и мы по линии церковной предлагаем, как это можно сделать. Мы свои предложения вынесли. Если они будут поддержаны, то соответствующим пунктом [в Конституции], который будет разрешать и даже рекомендовать проведение курсов, которые способствуют именно духовному развитию личности на традициях белорусского народа».





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