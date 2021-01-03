2021 – Год народного единства в Беларуси: задача – объединить и сплотить нацию. А что бывает, когда это не ценить?

Источник материала: ОНТ

Что такое единство – спросили мы в редакции ОНТ. И большинство тут же ответило – это когда нас объединяет некое общее дело, общее увлечение, общая страна. И тема единства – она мировая. Не случайно американские Штаты – Соединённые. Не случайно в названии самой крупной политической партии в России – слово «Единая». Когда вместе – тогда всегда всё делать легче. И не только глобально. Мы объединяемся в кооперативы и товарищества, чтобы единым коллективом строить жильё. Мы едем на автомобиле по трассам – и мы едины в этом дорожном потоке, уступая друг другу, если надо – и предупреждая. Вот ещё самый простой пример. На телеканале ОНТ есть своя футбольная команда. В её составе – абсолютно разные люди, журналисты, операторы, водители, экономисты, инженеры. Все разные, но все объединены. Все вместе. Так и в жизни. Объединить и сплотить нацию, народ – вот задача на этот год. Для всех нас задача. А что может быть, когда это не ценить?





Атмосферу тепла, любви и единства чувствуешь сразу, заходя в дом Гагариных. Четыре поколения семьи. Интернациональной. Папа – родом из Алтайского края. Лет десять семья жила там, но после рождения внучки Станиславы решили всем семейством обосноваться в Беларуси.

Евгений Гагарин: «Именно из-за души. И вот чем, кстати, ещё сильно отличается, это деревня. Здесь чувствуется забота, государственная».

Увидеть Беларусь по-новому и ещё больше полюбить помог автопробег. О нём узнали случайно, но присоединиться решили сразу – к людям, которые за единую Беларусь.

Елена Гагарина: «Мы ездим на заводы, фабрики, колхозы, смотрим, что сделано именно государством, Президентом. Это большая работа. Вроде бы, кажется, что вот оно есть, и никто не ценит. А если представить, что этого не станет?»

На патриотическом маршруте познакомились с такой же дружной и многодетной семьёй Лим. Папа Александр когда-то встретил маму Наталью, белоруску. Александр родился в Киргизии (там очередной политический кризис). Жил в России и Казахстане, но его предки – из Кореи, некогда единой, но теперь разделённой.

Александр Лим: «Я видел трудные времена, я видел становление Казахстана, что такое бардак в стране. И я понимаю, что это не то, что в Беларуси не та ситуация, при которой можно вставать, бунтовать, беспредельничать. Но это должен осознать и сам народ. Сами белорусы должны понимать то, что мы достойны спокойной жизни, не в угоду каким-то богатствам, обещанным с Запада».

Эти семьи открыто говорят: разрушать – не строить. А построенное нужно адекватно оценивать и ценить. Ведь «Беларусь – кусочек рая», который многим вдруг стало не жалко утратить. Но только они не знают, что значит, когда твой рай потерян. Навсегда.

Только снимки напоминают о доме в Донецке. О жизни до военного конфликта на юго-востоке Украины. Когда семья, бросив всё, буквально с одной сумкой, покинула родину. Их новая и мирная жизнь началась в Гомеле. Супруги Чернюк нашли работу на госпредприятии, получили комнату в общежитии, сделали вид на жительство и стали в очередь на жильё.

Виктория Чернюк: «Ваня учится, у мужа есть работа, мир, нам очень нравится здесь. Мы благодарны Президенту и всем людям, которые нам помогали».

Вячеслав Чернюк: «До революции, до майдана этого мы жили нормально, а потом, как произошёл этот переворот, всё вот это началось – всё хуже, хуже и хуже. Я хочу сказать людям, чтобы задумались они об этом, и не дай бог им пережить то, что пережила наша семья. Идёт разделение общества. Как они считают себя хорошими, а тех считают плохими, это разделяет общество очень сильно».

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей: «В нашей стране проживают люди 156 национальностей. Очень важно на этом этапе сохранить единство, чтобы люди независимо от вероисповедания, национальности были едины в стремлении сохранять свою родину. Известно немало таких примеров, когда разрушается конфессиональное согласие в стране и приводит к гражданской войне и междоусобице. И государства исчезли с карты. Но это не случается одномоментно».

Примеров много – югославские войны, католики и протестанты в Ирландии, «помаранчевая» революция и евромайдан в Украине. Продолжается конфликт в Афганистане, религиозные войны в Африке. В Ираке, Сирии – война и теракты. И беженцы из этих стран не поймут белорусов, которые придают негативную окраску словам «стабильность» и «мирное небо над головой». Они знают им цену, ведь Беларусь – их второй дом, в котором они воспитывают своих детей.

Мохамад Имад: «Дед Мороз – это добрый человек, который всегда приходит в Новый год и раздаёт всем подарки. Я спел песенку, не всю – чуточку забыл, и мне Дед Мороз подарил игрушку и конфеты».

Родители этих детей когда-то приехали в нашу страну по программе ООН и попросили защиты. Сама организация этот год, скорее всего, проведёт под знаком исцеления. Экономики, общества. От ковида, изоляций. Исцеление и единство. В этом есть схожее – настоящее оказалось слишком хрупким и непостоянным, поэтому нужно объединиться во имя мирного и спокойного будущего. Перевернуть страницу вместе и оставаться едиными.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram