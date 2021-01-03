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2021 – Год народного единства в Беларуси: задача – объединить и сплотить нацию. А что бывает, когда это не ценить?
Источник материала: ОНТ
Что такое единство – спросили мы в редакции ОНТ. И большинство тут же ответило – это когда нас объединяет некое общее дело, общее увлечение, общая страна. И тема единства – она мировая. Не случайно американские Штаты – Соединённые. Не случайно в названии самой крупной политической партии в России – слово «Единая». Когда вместе – тогда всегда всё делать легче. И не только глобально. Мы объединяемся в кооперативы и товарищества, чтобы единым коллективом строить жильё. Мы едем на автомобиле по трассам – и мы едины в этом дорожном потоке, уступая друг другу, если надо – и предупреждая. Вот ещё самый простой пример. На телеканале ОНТ есть своя футбольная команда. В её составе – абсолютно разные люди, журналисты, операторы, водители, экономисты, инженеры. Все разные, но все объединены. Все вместе. Так и в жизни. Объединить и сплотить нацию, народ – вот задача на этот год. Для всех нас задача. А что может быть, когда это не ценить?
Атмосферу тепла, любви и единства чувствуешь сразу, заходя в дом Гагариных. Четыре поколения семьи. Интернациональной. Папа – родом из Алтайского края. Лет десять семья жила там, но после рождения внучки Станиславы решили всем семейством обосноваться в Беларуси.
Увидеть Беларусь по-новому и ещё больше полюбить помог автопробег. О нём узнали случайно, но присоединиться решили сразу – к людям, которые за единую Беларусь.
На патриотическом маршруте познакомились с такой же дружной и многодетной семьёй Лим. Папа Александр когда-то встретил маму Наталью, белоруску. Александр родился в Киргизии (там очередной политический кризис). Жил в России и Казахстане, но его предки – из Кореи, некогда единой, но теперь разделённой.
Эти семьи открыто говорят: разрушать – не строить. А построенное нужно адекватно оценивать и ценить. Ведь «Беларусь – кусочек рая», который многим вдруг стало не жалко утратить. Но только они не знают, что значит, когда твой рай потерян. Навсегда.
Только снимки напоминают о доме в Донецке. О жизни до военного конфликта на юго-востоке Украины. Когда семья, бросив всё, буквально с одной сумкой, покинула родину. Их новая и мирная жизнь началась в Гомеле. Супруги Чернюк нашли работу на госпредприятии, получили комнату в общежитии, сделали вид на жительство и стали в очередь на жильё.
Примеров много – югославские войны, католики и протестанты в Ирландии, «помаранчевая» революция и евромайдан в Украине. Продолжается конфликт в Афганистане, религиозные войны в Африке. В Ираке, Сирии – война и теракты. И беженцы из этих стран не поймут белорусов, которые придают негативную окраску словам «стабильность» и «мирное небо над головой». Они знают им цену, ведь Беларусь – их второй дом, в котором они воспитывают своих детей.
Родители этих детей когда-то приехали в нашу страну по программе ООН и попросили защиты. Сама организация этот год, скорее всего, проведёт под знаком исцеления. Экономики, общества. От ковида, изоляций. Исцеление и единство. В этом есть схожее – настоящее оказалось слишком хрупким и непостоянным, поэтому нужно объединиться во имя мирного и спокойного будущего. Перевернуть страницу вместе и оставаться едиными.
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2021 – Год народного единства в Беларуси: задача – объединить и сплотить нацию. А что бывает, когда это не ценить?
Что такое единство – спросили мы в редакции ОНТ. И большинство тут же ответило – это когда нас объединяет некое общее дело, общее увлечение, общая страна. И тема...
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