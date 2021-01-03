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Министр финансов Селиверстов – об изменениях в налогах, для чего это делается и кого коснется
Источник материала: ОНТ
Представители Министерства финансов уже не раз анонсировали изменения в налогах. Кого это коснется и сколько дополучит бюджет с учетом изменений в налогах, рассказал министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.
Министр ответил на вопрос, сколько дополучит бюджет с учетом изменений в налогах.
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Представители Министерства финансов уже не раз анонсировали изменения в налогах. Кого это коснется и сколько дополучит бюджет с учетом изменений в налогах,...
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