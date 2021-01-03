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Министр финансов Селиверстов – об изменениях в налогах, для чего это делается и кого коснется

03.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министр финансов Селиверстов – об изменениях в налогах, для чего это делается и кого коснется

Представители Министерства финансов уже не раз анонсировали изменения в налогах. Кого это коснется и сколько дополучит бюджет с учетом изменений в налогах, рассказал министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси: «Самая большая мера в этой части – отмена некоторых льгот или их пересмотр в отношении налога на добавленную стоимость. Это отдельные виды продовольственных товаров, потребительских товаров и лекарственных средств. Это не должно допустить роста, плюс контрольные действия со стороны Минздрава и МАРТа, а с другой стороны – это пополнение доходов, которые мы в полном объеме отдали в систему здравоохранения».

Министр ответил на вопрос, сколько дополучит бюджет с учетом изменений в налогах.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси: «С учетом всех источников, которые могут быть, в том числе и повышение подоходного налога временно (часть этих мер являются временными на период пандемии), где-то по всей стране эти льготы, в том числе по НДС, дадут до миллиарда рублей».


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Представители Министерства финансов уже не раз анонсировали изменения в налогах. Кого это коснется и сколько дополучит бюджет с учетом изменений в налогах,...
 
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