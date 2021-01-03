Что поменялось в Беларуси с 1 января 2021-го: о зарплатах, пенсиях, страховом стаже, ЭКО

Источник материала: ОНТ

Кое-что о том, каким будет новый, 2021 год, уже известно. Мы собрали для вас 12 нововведений, которые уже начали действовать, пока вы праздновали. О том, что поменялось в стране с 1 января.





1. Кошельки пополнятся. С 1 января увеличатся зарплаты бюджетников. Они зависят от бюджетной ставки, а она вырастет до 195 руб. В итоге, к зарплатам плюс более 5%. Повышаться они будут в два этапа. Это – основной источник дохода более чем 800 тыс. граждан. Весомее станет и социальная поддержка – единовременная выплата на оздоровление увеличится. Раньше это было пол-оклада, теперь – один в год. Больше государство будет направлять денег и на премии. А еще с начала года увеличится минимальная заработная плата. Теперь менее 400 руб. платить нельзя.

2. Традиционно с начала года подрастет базовая величина. Год мы жили, когда она составляла 27 руб., теперь станет 29 руб. В базовых величинах, а это номинальный стандарт, рассчитывают некоторые налоги и сборы, пошлины, штрафы и стипендии.

3. В 2021 году больше станут пенсии. Правда, не с 1 января, а вообще. Они вырастут на 10%. На выплату пенсий уходит 80% бюджета Фонда социальной защиты. В следующем году на обеспечение выплат будет направлено без малого 15 млрд руб.

4. А вот выходить на пенсию будем позже. С 1 января пенсионный возраст повышается – для мужчин он составит 62,5 года, для женщин – 57,5 лет. Повышение пенсионного возраста – дело привычное. Оно началось с 2017-го. Каждый год он будет прибавлять по полгода до тех пор, пока не достигнет 63 лет для мужчин и 58 – для женщин.

5. Увеличится и минимальный страховой стаж. Если его хватает, то платят трудовую пенсию, если нет – социальную. Стаж – это то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. В прошлом году минимальный страховой стаж был 17,5 лет, сейчас увеличился на полгода – до 18 лет.

6. Предстоят изменения по пенсиям многодетных мам. С нового года женщинам, родившим четверых детей, будут засчитывать в трудовой стаж нахождение в отпуске по уходу за ребенком. Плюс до 12 лет в общей сложности, сейчас – 9. Назначать им трудовые пенсии будут при стаже работы не менее 20 лет и страховом стаже не менее 10, сейчас – 17 лет и 6 месяцев.

7. Новый год – время планировать радостное событие. Первая попытка ЭКО для белорусок теперь бесплатная. Только в государственных медицинских центрах. Это касается женщин не старше 40 лет, которые включены в общереспубликанский регистр бесплодия. Приблизительная стоимость каждого цикла ЭКО – около 5 тыс. руб.

8. Главный документ белорусов станет высокотехнологичным. Вместо привычного паспорта уже можно получить биометрический. Он для заграничных поездок. Похож на нынешний. Однако в обложку встроен чип. На него записаны персональные данные и даже отпечатки пальцев. Второй документ – ID-карта. Она станет основной для пользования внутри страны. На ней будут нанесены персональные данные о гражданине: фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, идентификационный номер. И, конечно, фото владельца. Идентификационная карта в будущем станет ключом к электронному правительству и многим цифровым административным услугам.

9. Вполне ожидаемая новость – теперь зарядка электромобилей станет платной. Стоимость киловатта – 39 коп. Все равно выгодно. К примеру, чтобы проехать 100 км, придётся заплатить 6 руб. Это вдвое дешевле, чем заправлять бензином или дизелем.

10. Еще одно изменение для автомобилистов. Больше не будет госпошлины. Той самой, которую многие называли дорожным сбором. Теперь будет транспортный налог, который не привязан к техосмотру. Его надо платить за год. Сумма налога по так называемым народным автомобилям (масса до полутора тонн) в среднем – до 80 руб. в год. Это несколько дешевле, чем было, но главное – платишь столько, сколько ездишь.

11. Наступил конец пластикой эры. В Беларуси вводят запрет на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в ресторанах, кафе и барах. Ставка на бумагу – она более экологичная. И дефицита с ней нет. Власти ранее откорректировали ассортимент, который обязательно должен быть в магазинах. В него входят бумажные пакеты, одноразовая посуда и столовые приборы из бумаги.

12. Курить в новом году станет дороже на 15%. На столько подорожают акцизы на сигареты. Ставки будут расти поэтапно. Заметнее всего в цене прибавит бюджетный табак.

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