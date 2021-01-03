Не менее пяти человек погибли в результате взрыва газового баллона в Афганистане

Источник материала: ОНТ

В Кабуле (Афганистан) в результате взрыва газового баллона в пекарне погибли как минимум пять человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на TOLONews.

Уточняется, что взрыв произошел вечером 2 января.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Фото: twitter / TOLOnews

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