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Не менее пяти человек погибли в результате взрыва газового баллона в Афганистане
Источник материала: ОНТ
В Кабуле (Афганистан) в результате взрыва газового баллона в пекарне погибли как минимум пять человек. Об этом
Уточняется, что взрыв произошел вечером 2 января.
Другие подробности инцидента не приводятся.
Фото: twitter / TOLOnews
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В Кабуле (Афганистан) в результате взрыва газового баллона в пекарне погибли как минимум пять человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на TOLONews. Уточняется, что...
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