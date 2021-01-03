Награды медикам, педагогам, офицерам, посещение Боровлянской больницы. Какой была рабочая неделя Президента?

Источник материала: ОНТ

Очень насыщенной на события, визиты выдалась рабочая неделя у Президента. А ещё очень доброй. Александр Лукашенко вручил государственные награды работникам промышленности, медикам, педагогам, офицерам, артистам, спортсменов, священнослужителям. Тем, кто ежедневным созидательным трудом делают страну богаче, отметит Президент. А 31 декабря первую половину дня он проведёт в Боровлянах. Республиканский научно-практический детский центр онкологии, гематологии и иммунологии. Здесь выхаживают тех малышей, которые столкнулись с серьёзными болезнями. Общение, подарки и пожелания здоровья. О неделе добра.





Судьба, конечно, штука интересная – усилия не всегда приводят к желаемому результату, и, скажем, уходящий год у белорусов завершался по-разному. И речь даже не о тех, кто «за» или «против» – здесь как раз всё понятно и предсказуемо. Но вот последняя неделя 2020-го: для одних – своды Дворца Независимости, другие – продолжают борьбу за жизни. И те, и другие – герои. И тех, и других ценит Президент.

Причём не факт, что люди, удостоенные госнаград, не провели последний день уходящего года на боевом посту. Ведь здесь и медики, и учителя (у которых вообще выходных фактически не бывает), и силовики, которые обеспечивали всем нам спокойные праздники. Александр Лукашенко отметил: год был непростым. Но все вместе справились.

А раз год сложный, то перемены уже наступают. Из личных наблюдений: каждый церемониал во Дворце Независимости становится всё менее протокольным. Не то чтобы правила пересматриваются, скорее, для единомышленников правил и нет, если цель благая. И вот всё чаще люди с орденами и медалями просят ответное слово – Президент, само собой, не отказывает.

Но всё же завершить такой год таким церемониалом не в духе Александра Лукашенко. Его ведь уже спрашивали: а зачем вы постоянно ходите в «красную зону»? Ответил Президент просто: «там мои люди, которые, так уж вышло, болеют». И вот 31 декабря, когда у всех белорусов – предвкушение праздника и когда, чего уж там, другие лидеры стран готовятся к наступающему году, Лукашенко снова в «красной зоне». Потому что праздника хочется всем белорусам. А им – особенно.

В Боровлянской больнице позже Глава государства пообщался и с трудовым коллективом. Им выпала часть дежурить в новогоднюю ночь, но они выбрали такую профессию – и с честью выполняют свой долг.

Говорили долго и о многом – и политика, и экономика. Но было это аж в прошлом году... Но всё же журналисты постарались завершить для всех этот сумасшедший 2020-й на позитивной ноте. Всё же не каждый год удаётся лично поздравить Президента.

И есть уверенность, что пожелание Президента сбывается вот уже третий день 2021-го. И людей, которые понимают, как много сделано и за 26 лет, и за год уходящий, становится всё больше. Ради этого работают герои. И народное единство, пожалуй, начинается именно с них.

Фото: БЕЛТА

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