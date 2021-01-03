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Потолок упал на мужчину в ресторане в Москве
Источник материала: ОНТ
В одном из ресторанов Москвы (Россия) на посетителя упал потолок. Мужчина получил травмы, о чем
Новокшенова подчеркнула, что на следующий день после инцидента потолок в ресторане был прикреплен назад. Наталья предполагает, что конструкция может обрушиться на других посетителей.
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Фото: РИА Новости / Алексей Майшев
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В одном из ресторанов Москвы (Россия) на посетителя упал потолок. Мужчина получил травмы, о чем сообщила в Facebook супруга пострадавшего Наталья Новокшенова....
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