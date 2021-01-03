«А кто не поймет — поедет назад». Воскресенский рассказал Азаренку об идее политической амнистии

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Юрий Воскресенский дал интервью небезызвестному корреспонденту СТВ Григорию Азаренку и рассказал об изменениях, которые собирается предложить на Всебелорусском народном собрании. В частности, об идее политической амнистии — освобождении политзаключенных, которые «не предпринимали никаких насильственных действий».

— Если удастся там и выступить, поработать в секциях, мы будем просить делегатов поддержать нашу идею о политической амнистии в отношении тех людей, наших граждан, которые поддались на эмоции, которые не предпринимали насильственных никаких действий по итогу этих всех массовых мероприятий. Мы будем обращаться к делегатам, чтобы поддержали нашу эту идею, чтобы люди вернулись обратно в семьи и работали на благо государства. Я думаю, что они, эти ребята и общество, сторонники перемен, которые остались в меньшинстве, они бы очень сильно позитивно оценили такой шаг власти, — сказал Воскресенский и добавил следующее. — А кто не поймет, кто не оценит такой шаг и не будет заниматься в рамках года народного единства конструктивом, тот поедет назад.

Юрий Воскресенский, член инициативной группы Виктора Бабарико, был задержан в августе после того, как, по его собственным словам, явился с повинной в КГБ. На него якобы вышли московские политологи с намерением воплотить «сценарий дестабилизации». Воскресенский находился под стражей, а после круглого стола с Лукашенко в СИЗО был отпущен под домашний арест. С тех пор Юрий сам организует «круглый стол конструктивной оппозиции».

Григорий Азаренок — репортер СТВ. Он прославился своим видеосюжетом с Окрестина , а также расследованием, большая часть которого состоит из публикации прослушанных разговоров родственников погибшего Романа Бондаренко. В его репортаже с марша на Куропаты взрывается самодельное устройство, при этом видео начали снимать за несколько секунд до взрыва. Репортажи Григория Азаренка часто разлетаются на мемы, а его имя фигурирует в санкционном списке.