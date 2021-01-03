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«А кто не поймет — поедет назад». Воскресенский рассказал Азаренку об идее политической амнистии
Источник материала: Onliner
Юрий Воскресенский дал
— Если удастся там и выступить, поработать в секциях, мы будем просить делегатов поддержать нашу идею о политической амнистии в отношении тех людей, наших граждан, которые поддались на эмоции, которые не предпринимали насильственных никаких действий по итогу этих всех массовых мероприятий. Мы будем обращаться к делегатам, чтобы поддержали нашу эту идею, чтобы люди вернулись обратно в семьи и работали на благо государства. Я думаю, что они, эти ребята и общество, сторонники перемен, которые остались в меньшинстве, они бы очень сильно позитивно оценили такой шаг власти, — сказал Воскресенский и добавил следующее. — А кто не поймет, кто не оценит такой шаг и не будет заниматься в рамках года народного единства конструктивом, тот поедет назад.
Юрий Воскресенский, член инициативной группы Виктора Бабарико, был задержан в августе после того, как, по его собственным словам,
Григорий Азаренок — репортер СТВ. Он прославился своим
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