Они не пожалели себя! Фото актеров, которые кардинально перевоплотились для роли в кино

Источник материала: ОНТ

Многие актеры готовы для роли на всё! Сделали для вас подборку фотографий таких смельчаков.

Робин Уильямс был награждён престижной кинопремией за роль в фильме «Миссис Даутфайр». Для того, чтобы перевоплотиться в няню своих кинодетей, актеру пришлось выдерживать многочасовую работу гримеров над образом.









Шарлиз Терон известна ролями роковых красоток, но для фильма «Монстр» актрисе намеренно ухудшали внешность.





Кристиану Бэйлу для фильма «Американский психопат» необходимо было получить рельефное красивое тело, актер выполнил указания режиссера, благодаря личному тренеру и ежедневным тренировкам. Для следующей роли в фильме «Машинист» пришлось сбросить 30 кг, что тоже удалось целеустремленному Кристиану. Кажется, что на фото разные люди.





Энн Хэтэуэй в фильме «Ведьмы».





Экранный красавчик Рэйф Файнс не побоялся сыграть роль главного злодея в фильмах о Гарри Потере.



Не каждый узнает Мерил Стрип в роли раввина из мини-сериала «Ангелы в Америке».





Актёр Эдди Редмэйн был номинирован на «Оскар» за роль трансгендера в фильме «Девушка из Дании».





«Американская история ужасов» неузнаваемо изменила внешность и принесла популярность актрисе Наоми Гроссман.





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