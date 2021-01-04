Словенцы показали, как можно построить стильный и функциональный дом в очень узком месте

Источник материала: Tut.by

Словенская архитектурная студия Arhitektura построила на очень узком участке в Любляне стильный и практичный двухквартирный дом шириной всего шесть метров. Как он выглядит и чем примечателен, показывает Deezen .





Чтобы работать с такими сложными пропорциями, дома были расположены один за другим. Вход в первый — спереди, в другой — сбоку. Но визуально кажется, что это одно здание.





Фасады выполнены из темного кирпича и древесины лиственницы.





Архитектурный подход заключался в том, чтобы оба объекта выглядели как единое целое, объединенное темно-серо-коричневой кирпичной кладкой и оконными рамами и дверными проемами из лиственницы.









Поскольку оба дома имеют двухъярусную крышу, это придает зданию необычный профиль.

Этой работой Arhitektura надеется показать, как новые здания могут олицетворять собой будущее, но не противоречить историческому ландшафту.





Оба дома трехэтажные. Они очень похожи, хотя и не полностью идентичны. На первых этажах находятся кухни, обеденные зоны и гостиные. На втором и третьем — спальни.









Апартаменты обставлены мобильной стальной мебелью и украшены серебряными шторами.