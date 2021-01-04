«Пришла в клуб с парнем и коллегой, а потом увидела, как они целуются и лапают друг друга». Ответ психолога

Источник материала: Tut.by

Читательница пишет о том, что застала своего молодого человека целующимся с общей знакомой в клубе. Он не только не стал оправдываться, но и сделал ее виноватой. Как перестать цепляться за отношения, в которых тебя унижают, рассказывает психолог.

Потерять близкого человека легко, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Я живу с молодым человеком около двух лет. Все было замечательно до недавней поездки в клуб. Нас туда пригласила коллега — мы втроем работаем в одной компании. Она замужем, двое детей. Я спросила у нее, как отреагирует муж на то, что она идет без него. Коллега ответила, что у них в семье никто свободу не ограничивает: муж спит после работы, а ей хочется потанцевать.

Приехали мы в клуб, мой молодой человек заказал нам напитки. Краем глаза заметила цветок на столе. Так как мне он его не вручил, заподозрила, что это для неё. Уже на нервах пошла танцевать… Думаю: что они никак не подходят, куда делись? Пошла их искать и застукала — увидела, как они целуются и лапают друг друга. У меня шок.



Фото: pixabay.com

Было полное ощущение, что про мое существование эти двое вообще забыли. Даже собирались вдвоем уйти из клуба — в обнимку. Но я переборола себя, подошла и спросила: а что вообще происходит? Коллега быстренько села в такси и уехала, а мы с молодым человеком начали ругаться. Дело практически дошло до драки — он слегка ударил меня.

Я убежала и поехала домой. Он уже ждал меня — сидел на лестничной клетке. Сразу же начал орать, что этот эпизод ничего не значит, и что лучше бы я за своим поведением следила. Например, «почему это я так долго добиралась домой с этим таксистом — может, у нас что-то было?».

После этого вечера мы не расстались, но отношения испортились окончательно. Так как мы продолжаем работать вместе, я вижу, как они общаются, замечаю их флирт — и мне очень больно и обидно. Молодой человек уверяет, что общается так со всеми, но я-то знаю, что это вранье. Всё это ужасно неприятно и унизительно.



Фото: unsplash.com

Я думала о том, что нужно расстаться, но все еще люблю его. Вместе нам интересно, весело, мы оба — общительные и энергичные люди, подходим друг другу. Люблю ли я его? Да. А вот любит ли он меня, не знаю. Раньше чувствовала его любовь, а сейчас все изменилось.

Ответ психолога:



Янина КоновкоПсихолог «Центра успешных отношений»

— Ситуация, которая произошла в клубе с вами, вашим молодым человеком и коллегой, конечно, крайне неприятная. Но из письма непонятно, чего вы сейчас хотите. Остаться с ним и пережить эту ситуацию или разойтись?

Еще важнее найти ответ на другой вопрос: где именно находятся ваши границы в отношениях? Что вы считаете изменой, например, и какое отношение со стороны партнера для вас недопустимо?

Давайте посмотрим на ситуацию со стороны:

1) Ваш молодой человек целуется при вас с коллегой;

2) Он дарит ей цветы;

3) Между ними происходит сексуальный инцидент;

4) Они флиртуют;

5) Он вас «слегка ударяет»…

Всё это соответствует вашему пониманию гармоничных отношений?



Фото: Ivan Aleksic, unsplash.com

Если вы всё еще не определились с ответом на этот вопрос, я бы порекомендовала вам написать два списка. В первом — всё, что вам нравится в отношениях с вашим молодым человеком. Во втором — всё, что не нравится.

Проанализируйте то, что получилось, и принимайте решение.

На мой взгляд, в вашей ситуации нужно прежде всего разобраться с самооценкой, с уважением к себе самой и выстраиванием границ с другими людьми. Подумайте над тем, чтобы проработать эти вопросы со специалистом.