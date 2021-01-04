5 новых крутых романов, с которыми стоит начать этот год (и друзьям подарить не стыдно)

Источник материала: Tut.by

Впереди еще одни длинные выходные, лучшая компания для которых — хорошие книги. С удовольствием сориентируем вас, что почитать самим (чтоб интересно) и что подарить друзьям (чтоб не стыдно!), если вы планируете постпраздничную встречу.

Среди самых очевидных новинок этого месяца можно отметить сборник повестей Стивена Кинга «Будет кровь», новый детектив «Дурная кровь» от Джоан Роулинг, романы Евгения Водолазкина «Оправдание острова» и Ричарда Руссо «Непосредственный человек». На что еще можно обратить внимание?

«Американская грязь», Дженин Камминс





Лидия Перес владеет небольшим книжным магазином в мексиканском городе Акапулько, где живет с мужем Себастьяном, журналистом, и восьмилетним сыном Лукой. После публикации в газете подготовленного Себастьяном материала, разоблачающего местный наркокартель, бандиты устраивают кровавую бойню, в которой убивают всех родных и близких Лидии — шестнадцать человек.

В живых чудом остаются только она и Лука. Понимая, что на них объявлена охота, мать и сын бегут из Акапулько. Спасая свои жизни, они направляются на север, к границе с Соединенными Штатами. И вскоре понимают, что пережитый ими кошмар — это только начало: дорога к новой жизни потребует от них поистине нечеловеческих усилий.

Один из самых ожидаемых романов года наделал много шума и спровоцировал громкий скандал в окололитературном мире. Возникла дискуссия о том, может ли сытый белый человек писать о проблемах мигрантов, не испытав это на себе.

Кроме того, многих возмутил нарисованный автором образ Мексики — якобы совершенно дикой страны, где убивают вместо «здрасьте» и где вся власть принадлежит наркокартелям. В целом, если абстрагироваться от не очень близкого нам контекста мигрантов и наркокартелей, то это очень ладно скроенная история, которая стремительно несется вперед с самой первой страницы, не давая перевести дух. Скучать не придется.

«Библия ядовитого дерева», Барбара Кингсолвер





Фанатичный миссионер Натан Прайс вместе с женой и дочками покидает благополучную цивилизованную Америку и оправляется на черный континент — в джунгли Бельгийского Конго. Его сопровождает твердая вера в Бога и надежда на то, что Господь поможет ему обратить местных жителей в христианство.

Он проповедует яростно и страстно, но местные жители вовсе не жаждут принять благодатные дары. Они трепетно берегут свои святыни, чтут традиции предков и продолжают совершать свои дикие обряды. Но и в собственной семье Натана Прайса назревает бунт: домочадцы оказались не готовы к тяготам быта глухой американской деревни. Все кажется им чуждым и пугающим — зловещие мрачные джунгли, где на каждом шагу подстерегает смерть, люди, встречающие их угрюмым молчанием, и даже сам Натан Прайс с его фанатичной, не знающей жалости верой.

Вместо ужасов Мексики здесь мы переносимся в ужасы африканские. Проповедник вырывает жену и четверо дочерей (от их лица и ведется повествование) из нормальной жизни и перевозит их в хибару с земляным полом в самом сердце Африки. Там их ожидает нашествие муравьев, сметающих все на своем пути, засуха, голод и болезни. Очень подробно описан быт, одежда, как и чем питаются местные жители — читая, понимаешь, как сильно различаются наши жизни. Это одновременно и семейная сага, и постколониальный роман, и шикарное погружение в совершенно иной мир. «Библия ядоносного дерева» входит в топ-100 лучших романов XX века, ее изучают в колледжах и университетах других стран, а до нас она вот только-только добралась.

«Ведьмин вяз», Тана Френч





Тоби Хеннесси — беспечный счастливчик, которому всегда и во всем везет. Но однажды он сталкивается в своем доме с грабителями, которые жестоко избивают его и оставляют умирать.

Но даже тут удача не изменила Тоби — он выжил и постепенно восстанавливается. Пытаясь оправиться от травм, физических и душевных, Тоби решает пожить у своего дяди — в старом семейном гнезде, который все называют домом с плющом. Однако надеждам Тоби на спокойную и размеренную жизни в доме детства не суждено сбыться.

В старом ведьмином вязе его ждет пугающая находка, которая переворачивает жизнь и самого Тоби, и всех его близких. Расследование давнего преступления открывает перед Тоби бездну: он понимает, что больше не может верить всему тому, в чем никогда не сомневался. Возможно, вся его счастливое прошлое — фикция, мираж, а сам он вовсе не тот милый и славный парень, каким всегда себя считал.

Это роман о человеке, который на протяжении всей жизни был наделен привилегиями. Но вот он лишается их — и его идеальный мир начинает разваливаться на кусочки. Есть в книге и преступление, но детективом эту книгу можно назвать в той же степени, что и «Тайную историю» Донны Тартт, например. Да и пишет Тана Френч так же хорошо.

«Последний романтик», Тара Конклин





История четверых детей, которые рано лишились отца и в некотором смысле — матери, и теперь учатся справляться с вызовами современного, слишком быстро меняющегося мира. У них разные пути и разные судьбы, но только вместе им удастся преодолеть все преграды на пути становления личности. Вот только не каждому дано пройти этот сложный путь.

После смерти мужа главная героиня впадает в глубокую депрессию, на несколько лет закрывается в комнате и укладывается в постель. Ее дети называют это «Паузой». Сюжет книги основан на том, как время «Паузы», когда детям пришлось выживать практически самостоятельно, повлияло на их дальнейшую жизнь. Роман почему-то называют «семейной сагой нового формата». Возможно потому, что выбравшаяся из депрессии мать становится феминисткой, а одна из главных героинь работает в экологической конторе «Почувствуй климат» и ведет блог на тему исследования женской сексуальности.

«Ферма», Джоан Рамос





Если у тебя есть деньги, необязательно портить фигуру, подрывать здоровье и жертвовать карьерой ради беременности. Найдутся те, кто сделает это за тебя.

Иммигрантка с Филиппин Джейн решила стать суррогатной матерью, чтобы обеспечить лучшую жизнь своей дочери. На ферме, куда ее поселили в ожидании рождения чужого ребенка, Джейн предоставлены лучшие условия, но лишенная возможности покидать территорию, она тревожится за свою дочь — ей кажется, что жизнь девочки в опасности. Роман «Ферма» — роман переосмысление современного потребительского общества. На какие жертвы готовы идти женщины, чтобы обеспечить безбедную жизнь своим детям?

Говорят, что роман сравнивают с «Рассказом служанки», но на самом деле легким стилем повествования он больше напоминает романы Лианы Мориарти. Немного наивно и гипертрофированно подчеркивается классовая рознь — с одной стороны, жизнь приехавшей с Филиппин обслуги, с другой — тех, кто ее нанимает, в какой роскоши вынашивают детей суррогатные матери в так называемом «гестационном санатории», и как эти дети, еще не родившись, уже заведомо успешные, богатые и счастливые.