Непростой тест: какое оружие, снаряжение и техника были на акциях протеста в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Начиная с 9 августа белорусы познакомились со многими видами оружия и спецтехники — лично или же понаслышке, из рассказов знакомых и новостей в Сети. Проверьте свои знания о том, чем вооружены и оснащены белорусские силовики (и не только), вспомнив события последних месяцев в нашем тесте. Важное примечание: порой мы не знаем, точно ли силовики перед нами — представители силового сектора могут одеваться в штатское, носить балаклавы и даже не предъявлять документы. Тем не менее, мы не будем использовать выражение «неизвестные люди в штатском», а ограничимся простым «силовики».