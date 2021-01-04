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Непростой тест: какое оружие, снаряжение и техника были на акциях протеста в 2020 году

04.01.2021 08:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начиная с 9 августа белорусы познакомились со многими видами оружия и спецтехники — лично или же понаслышке, из рассказов знакомых и новостей в Сети. Проверьте свои знания о том, чем вооружены и оснащены белорусские силовики (и не только), вспомнив события последних месяцев в нашем тесте. Важное примечание: порой мы не знаем, точно ли силовики перед нами — представители силового сектора могут одеваться в штатское, носить балаклавы и даже не предъявлять документы. Тем не менее, мы не будем использовать выражение «неизвестные люди в штатском», а ограничимся простым «силовики».

 
Теги: Новости
 
 
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Что применяли люди в форме (и в штатском), пытаясь разогнать протестующих в последние месяцы.
 
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