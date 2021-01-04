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Третьим заместителем главы Белтелерадиокомпании Эйсмонта стал сотрудник КГБ
Источник материала: Партизан
Третьим заместителем председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта стал спецслужбист, сотрудник КГБ Андрей Иванец,
По информации издания, Иванец окончил юридический факультет БГУ, а после магистратуру БГУ и Института национальной безопасности. Ранее он входил в состав комиссии, которая оценивала соответствие информации в зарубежных СМИ беларусскому законодательству и был подписан как сотрудник КГБ.
Другие заместители Эйсмонта — Сергей Гусаченко и Ольга Кононюк, отвечающая за финансы. Сам Иван Эйсмонт до прихода на телевидение работал в милиции, имеет звание капитана.
Напомним, что Александр Лукашенко указом №457 от 10 декабря 2020 года назначил Андрея Иванца новым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.
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Третьим заместителем председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта стал спецслужбист, сотрудник КГБ Андрей Иванец, пишет «Наша ніва».
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