Третьим заместителем главы Белтелерадиокомпании Эйсмонта стал сотрудник КГБ

По информации издания, Иванец окончил юридический факультет БГУ, а после магистратуру БГУ и Института национальной безопасности. Ранее он входил в состав комиссии, которая оценивала соответствие информации в зарубежных СМИ беларусскому законодательству и был подписан как сотрудник КГБ.





Другие заместители Эйсмонта — Сергей Гусаченко и Ольга Кононюк, отвечающая за финансы. Сам Иван Эйсмонт до прихода на телевидение работал в милиции, имеет звание капитана.





Напомним, что Александр Лукашенко указом №457 от 10 декабря 2020 года назначил Андрея Иванца новым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.