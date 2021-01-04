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Православная церковь предложила закрепить в Конституции духовное развитие личности

04.01.2021 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусская православная церковь представила свои предложения в Конституцию.



О них в эфире ОНТ рассказал Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх все Беларуси.

По его словам, предложения больше касаются социальной сферы, в частности, статуса брака.

«Это и закрепление в Конституции понятия о браке с учетом христианской традиции, традиции белорусского народа. Это и закрепление определенных социальных вопросов, которые должны быть обозначены: забота о подрастающем поколении, о людях немощных, пожилых», — сказал он.

Кроме того, церковь внесла предложения по патриотическому воспитанию молодежи и воспитанию в традициях беларусского народа. Митрополит озабочен духовным формированием молодежи.

«Если они будут поддержаны, то соответствующим пунктом, который будет разрешать и даже рекомендовать проведение курсов, которые способствуют именно духовному развитию личности на традициях белорусского народа», — сказал он.

Надо отметить, что Минобразования уже запустило опрос о введении в школьную программу «Основ православной культуры».

Также митрополит говорил о покаянии.

«Не только церковь, а каждый человек должен заботиться о том, чтобы были согласие и мир в нашем обществе. Думается, что анализ прошедшего года и исправление ошибок, покаяние в тех неправильных действиях, которые были, с заглаживанием добрыми делами — это основной вклад», — сказал он.
 
 
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Беларусская православная церковь представила свои предложения в Конституцию.
 
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