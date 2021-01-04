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«В Шклове не будут браться за вилы, чтобы защитить Лукашенко»

04.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

О настроениях жителей глубинки рассказал «Салідарнасці» житель Шкловского района, кандидат экономических наук, бывший руководитель сельхозпредприятия Петр Мигурский.

«В Шклове не будут браться за вилы, чтобы защитить Лукашенко»

О сторонниках и противниках власти

– В Шклове тихий ропот недовольства, но нет такого, чтобы люди явно выражали свою позицию. Ни активных защитников действующей власти, ни ее активных противников у нас нет.

Но в приватных беседах многие выражают недовольство тем, что Лукашенко остается у власти. Это значит, что эта жизнь беспросветная для большинства будет продолжаться.

Но в целом люди не видят политическую составляющую в своей жизни. Главное, что их заботит – их низкие зарплаты, как помочь детям и внукам. Трудности они не связывают с высшей властью.

«В Шклове не будут браться за вилы, чтобы защитить Лукашенко»

Фото horki.info

Люди недовольны руководством предприятий, но не переносят свое недовольство на руководство страны. Логика примерно такая: на другом заводе зарплата выше, почему тогда у нас ниже, разве мы не работаем?

И что меня поражает, достаточно много людей, которые до сих пор не представляют, как это Беларусь после ухода Лукашенко будет жить самостоятельно, оставаясь независимой и нейтральной страной. Почему-то считают, что она обязательно должна под кого-то пойти.

С другой стороны, у людей нет мотивации бороться за лучшее будущее с этим руководителем страны. В Шклове не будут браться за вилы, если в Минске власть окажется на грани свержения и нужно будет защитить Лукашенко. Местные жители не будут ни бороться, ни защищать эту власть – только отдельные граждане.

О тех, кто боится перемен

Естественно, все устраивает тех, у кого есть хорошие рабочие места. В Шклове есть предприятия с приличными по местным меркам зарплатами – 700-800 рублей и даже больше 1000. Это, конечно, особенность белорусской ситуации: финансовые показатели у предприятий, мягко говоря, не блестящие, но зарплаты исправно платят.

Люди старшего поколения помнят 90-е годы и боятся, что может разрушиться то, что есть. Эти опасения сдерживают политическую активность населения.

Тем более люди читают интернет и видят заявления некоторых недалеких политиков, что надо закрыть убыточные предприятия. А куда людям деваться? Да в Шклове если разобраться все государственные предприятия убыточные.

Люди получают неплохую зарплату, а эффективность работы предприятия их не интересует. Главное, что они могут прокормить свою семью.

О прогнозах на 2021 год

Очевидно, что ситуация в экономике будут ухудшаться – нет оснований думать иначе. Это будет расшатывающе действовать на режим.

Наверное, власть будет усиливать репрессии против инакомыслящих – иначе ей не выжить. Там погрязли в грехах и будут сражаться, чтобы продолжить свое правление, с гранатометом в руках.

Но многие работники райисполкома уже на перепутье. Думают: а вдруг товарищ завтра уйдет или его уйдут? Что потом делать? Я отвечаю: не переживайте, биржа труда будет работать при любой власти.

 
Теги: Минск
 
 
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