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Волонтеры сообщили о задержанных на воскресных акциях протеста
Источник материала: Навiны
Не менее девяти человек
В таблице четыре женщины и четыре мужчины, фамилия еще одного задержанного не позволяет определить его пол (имя не названо).
Не менее четырех человек доставлено в УВД Заводского района Минска, не менее трех — в УВД Фрунзенского района, судьба двоих неизвестна. Из Заводского РУВД трех человек перевезли в Центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, где они будут находиться до суда.
В предыдущее протестное воскресенье, 27 декабря, было задержано не менее 23 человек, неделей ранее — около 150, двумя неделями ранее — около 300.
3 января, как и в предыдущее воскресенье, власти не ограничивали работу метрополитена и мобильного интернета. Впервые не было видеосвидетельств о массовом вводе техники силовиков.
Седьмое воскресенье подряд акции протеста проходили в виде
По подсчетам БелаПАН, в наиболее популярных телеграм-каналах размещены видеоотчеты о
3 января стало 148-м днем
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Не менее девяти человек задержано в ходе воскресных акций протеста, следует из данных волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».
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