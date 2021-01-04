По полочкам. Кому и как будут выдавать ID-карты и биометрические паспорта

1. Почему мы об этом говорим? С 1 января 2021 года белорусам начнут выдавать два абсолютно новых документа — идентификационную карту (ID-карту) и биометрический паспорт. Обязаловки не будет, однако власти ожидают, что многие граждане захотят обзавестись такими документами. 2. Объясните сначала, зачем нужна идентификационная карта? ID-карта станет единственным документом, удостоверяющим личность, на территории Беларуси. Кроме того, она позволит дистанционно получать все услуги и административные процедуры, которые в нашей стране переведены в электронную форму. 3. Как она выглядит внешне? Это пластиковая смарт-карта с интегральной микросхемой. С одной стороны на нее нанесут ваше ФИО, цветное фото, дату рождения, пол, гражданство, идентификационный номер и номер самой карты, а также срок ее действия. Здесь же будет стоять ваша подпись. С другой стороны находится QR-код, черно-белое фото владельца, дата выдачи карты и код органа, который ее выдал.

Фотографии образцов ID-карты, как и биометрического паспорта, можно посмотреть на сайте Минсвязи. 4. А что с биометрическим паспортом — он зачем? Этот паспорт понадобится только для выезда за границу. Поскольку в документ «вшиты» биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев, это облегчит прохождение границы и получение виз.

Если вы никуда не выезжаете, то и получать новый паспорт вам не нужно. При этом белорусы, которые часто отправляются за рубеж, смогут получить сразу два биометрических паспорта. Например, чтобы сдать первый документ для получения визы, а пока ее будут оформлять — пользоваться вторым. 5. Как будет выглядеть такой паспорт? Внешне он похож на нынешний, но важные отличия есть. В обложку паспорта встроен микрочип с персональными данными о гражданине. В частности, это фотография (причем очень хорошего качества), электронная подпись и отпечатки пальцев. Никаких отметок, кроме виз, в новых паспортах не будет. Вдобавок прошивка паспорта стала прочнее, а последняя страница сделана из пластика.

6. А что будет с теми паспортами, что на руках? Граждане смогут использовать уже полученные документы, в том числе для выезда за рубеж, до срока их окончания. Если вам нужно поменять паспорт прямо сейчас, то вы получите «обычный» вариант сроком на 10 лет. А если вам уже исполнилось 64 года, то своим паспортом вы можете спокойно пользоваться до ста лет. 7. Кому станут выдавать новые документы? ID-карта будет выдаваться с 14 лет. Но если родители (опекуны) захотят, то могут сделать ее ребенку хоть с самого рождения. Получать биометрический паспорт, еще раз отметим, необязательно.

Кроме граждан Беларуси, ID-карты полагаются иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в стране. Эта карта заменит для них вид на жительство. 8. Есть ли какая-то взаимосвязь между двумя документами? Да, есть. Не имея ID-карты, гражданин не сможет оформить биометрический паспорт для выезда за рубеж. 9. Сколько стоят документы? Для детей и граждан на гособеспечении ID-карта будет бесплатна.

Пенсионерам и инвалидам I и II групп она обойдется в одну базовую величину (29 рублей). Все остальные граждане должны заплатить за ID-карту 1,5 базовой величины (43,5 рубля).

Биометрический паспорт для несовершеннолетних и пенсионеров будет стоить 1,5 базовой величины, для остальных — две базовые величины (58 рублей). 10. Где и как будут выдавать новые документы? За биометрическим паспортом нужно обращаться не в расчетно-справочный центр, как сейчас, а в подразделение по гражданству и миграции, где зарегистрирован гражданин. Здесь же вам выдадут и ID-карту. Впоследствии, чтобы заменить старый биопаспорт на новый, сделать это можно будет в любом таком подразделении.

Для получения ID-карты и биопаспорта никакие справки или документы вам не понадобятся, кроме старого паспорта. Делать самому фотографии тоже не нужно — вас сфотографируют на новом оборудовании в подразделении по гражданству и миграции. Тут вы сможете сдать и отпечатки пальцев.

Оплатить новые документы можно в банке или на месте через ЕРИП.