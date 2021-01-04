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По полочкам. Кому и как будут выдавать ID-карты и биометрические паспорта

04.01.2021 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Биометрические документы со специальными микросхемами введены во многих странах, в том числе постсоветского пространства. Теперь пришел черед и Беларуси.

По полочкам. Кому и как будут выдавать ID-карты и биометрические паспорта

 

1. Почему мы об этом говорим?

С 1 января 2021 года белорусам начнут выдавать два абсолютно новых документа — идентификационную карту (ID-карту) и биометрический паспорт. Обязаловки не будет, однако власти ожидают, что многие граждане захотят обзавестись такими документами.

2. Объясните сначала, зачем нужна идентификационная карта?

ID-карта станет единственным документом, удостоверяющим личность, на территории Беларуси. Кроме того, она позволит дистанционно получать все услуги и административные процедуры, которые в нашей стране переведены в электронную форму. 

3. Как она выглядит внешне?

Это пластиковая смарт-карта с интегральной микросхемой. С одной стороны на нее нанесут ваше ФИО, цветное фото, дату рождения, пол, гражданство, идентификационный номер и номер самой карты, а также срок ее действия. Здесь же будет стоять ваша подпись. С другой стороны находится QR-код, черно-белое фото владельца, дата выдачи карты и код органа, который ее выдал. 
Фотографии образцов ID-карты, как и биометрического паспорта, можно посмотреть на сайте Минсвязи.

По полочкам. Кому и как будут выдавать ID-карты и биометрические паспорта

4. А что с биометрическим паспортом — он зачем?

Этот паспорт понадобится только для выезда за границу. Поскольку в документ «вшиты» биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев, это облегчит прохождение границы и получение виз.
Если вы никуда не выезжаете, то и получать новый паспорт вам не нужно. При этом белорусы, которые часто отправляются за рубеж, смогут получить сразу два биометрических паспорта. Например, чтобы сдать первый документ для получения визы, а пока ее будут оформлять — пользоваться вторым. 

5. Как будет выглядеть такой паспорт?

Внешне он похож на нынешний, но важные отличия есть. В обложку паспорта встроен микрочип с персональными данными о гражданине. В частности, это фотография (причем очень хорошего качества), электронная подпись и отпечатки пальцев. Никаких отметок, кроме виз, в новых паспортах не будет. Вдобавок прошивка паспорта стала прочнее, а последняя страница сделана из пластика.

По полочкам. Кому и как будут выдавать ID-карты и биометрические паспорта

6. А что будет с теми паспортами, что на руках?

Граждане смогут использовать уже полученные документы, в том числе для выезда за рубеж, до срока их окончания. Если вам нужно поменять паспорт прямо сейчас, то вы получите «обычный» вариант сроком на 10 лет. А если вам уже исполнилось 64 года, то своим паспортом вы можете спокойно пользоваться до ста лет.

7. Кому станут выдавать новые документы?

ID-карта будет выдаваться с 14 лет. Но если родители (опекуны) захотят, то могут сделать ее ребенку хоть с самого рождения. Получать биометрический паспорт, еще раз отметим, необязательно.
Кроме граждан Беларуси, ID-карты полагаются иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в стране. Эта карта заменит для них вид на жительство.

8. Есть ли какая-то взаимосвязь между двумя документами?

Да, есть. Не имея ID-карты, гражданин не сможет оформить биометрический паспорт для выезда за рубеж.

9. Сколько стоят документы?

Для детей и граждан на гособеспечении ID-карта будет бесплатна.
Пенсионерам и инвалидам I и II групп она обойдется в одну базовую величину (29 рублей). Все остальные граждане должны заплатить за ID-карту 1,5 базовой величины (43,5 рубля).
Биометрический паспорт для несовершеннолетних и пенсионеров будет стоить 1,5 базовой величины, для остальных — две базовые величины (58 рублей).

10. Где и как будут выдавать новые документы?

За биометрическим паспортом нужно обращаться не в расчетно-справочный центр, как сейчас, а в подразделение по гражданству и миграции, где зарегистрирован гражданин. Здесь же вам выдадут и ID-карту. Впоследствии, чтобы заменить старый биопаспорт на новый, сделать это можно будет в любом таком подразделении. 
Для получения ID-карты и биопаспорта никакие справки или документы вам не понадобятся, кроме старого паспорта. Делать самому фотографии тоже не нужно — вас сфотографируют на новом оборудовании в подразделении по гражданству и миграции. Тут вы сможете сдать и отпечатки пальцев. 
Оплатить новые документы можно в банке или на месте через ЕРИП. 
 
 
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Биометрические документы со специальными микросхемами введены во многих странах, в том числе постсоветского пространства. Теперь пришел черед и Беларуси.
 
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