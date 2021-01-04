Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса и дочь культового музыканата Ленни Кравица - Зои Кравиц удивила общественность: звезда решила развестись с мужем, так и не дождавшись бумажной свадьбы.

Свадьба звезды сериалов "Меломанка" и "Большая маленькая ложь" состоялась в Париже летом 2019 года. Тогда на торжестве дочки Ленни Кравица гулял весь голливудский бомонд, а невеста поражала воображение экспертов моды, появившись на свадьбе в стильных велосипедках вместо привычного платья.

Судя по всему, карантинные будни 2020-го года дали знать о себе, так как распалась одна из самых красивых пар Голливуда: Зои Кравиц и Карл Глусман решили развестись после 18 месяцев брака.

Как сообщило издание New York Post, Кравиц действительно подала на развод, что подтвердил агент актрисы.

Интересно то, что экс-возлюбленные начали встречаться в далеком 2016-м, но в статусе замужней пары не провели и двух лет. Кстати, на сложности в отношениях Глусман намекал летом в Instagram, в поздравлении, посвященном первой годовщине. Но тогда поклонники подумали, что пара смогла пережить все неприятности. А кто из знаменитостей также расстался в 2020-м году - ищите в подборке Sputnik.