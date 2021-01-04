Меган Маркл и принц Гарри в очередной раз оскорбили королевскую семью

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл снова оскорбили чувства принца Чарльза и королевы Елизаветы II - и это снова связано с памятью о покойной принцессе Диане.

В конце 2020 года герцоги запустили официальный сайт своей организации - Archewell. Главную страницу веб-ресурса украсило праздничное обращение Сассексов к фанатам, а также снимки их семейного фотоальбома. На одном из них Маркл запечатлена в детстве вместе с матерью Дорией, а на другом - леди Ди с маленьким Гарри.

Очередной поступок Маркл и принца Гарри вывел британцев из себя: возмущенные поклонники заметили, что в послании нет ни одного упоминания об отцах пары. И если отсутствие мистера Маркла еще можно объяснить его сложными взаимоотношениями с дочкой, то игнорирование личности принца Чарльза просто недопустимо.

Пользователи социальных сетей тут же вспомнили, как принц вел Маркл к алтарю, заменив ей родного отца на свадьбе, а также спонсировал платья, поездки и всевозможные прихоти невестки даже после отречения от короны.

Присутствие покойной Дианы также вызвало массу вопросов и негодования у поклонников монаршей семьи.

"Они снова достали Диану из могилы", - написал один из подписчиков в Twitter, явно намекнув на частые спекуляции на добром имени народной принцессы.

По сообщению источников, такой поступок Маркл и принца очень обидел родственников, что снова свело к нулю шансы на возвращение мятежников в семью и согласие королевы пойти на новую сделку .

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