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От повышения налогов Минфин рассчитывает получить до Br1 млрд

04.01.2021 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Повышение налогов, отмена некоторых налоговых льгот может принести в бюджет до Br1 млрд, считает министр финансов республики Юрий Селиверстов.




В соответствии с обновленным Налоговым кодексом в Беларуси отменяются некоторые налоговые льготы (по НДС на продукты и лекарства). В качестве дополнительных мер для компенсации расходов на борьбу с Covid в 2021-2022 годах повышаются ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%.

Кроме того, с 9% до 13% повышается ставка подоходного налога с доходов физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

"По всей стране эти льготы, в том числе по НДС, дадут, наверное, где-то до Br1 млрд", - сказал Селиверстов в эфире телеканала ОНТ в воскресенье, отвечая на вопрос, сколько дополнительных средств принесут в бюджет изменения в Налоговом кодексе.

Селиверстов добавил, что пандемия оказывает сильное давление, но заверил, что бюджет страны с нагрузкой справляется. Запланированный на 2021 год дефицит составляет около Br4 млрд. "Сам по себе дефицит, если имеется источник его финансирования, не критичен. Источники, конечно же, имеются, иначе мы его в таком объеме не запланировали. Прирост расходов будет на отрасль здравоохранения", - проинформировал Селиверстов.
 
 
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Повышение налогов, отмена некоторых налоговых льгот может принести в бюджет до Br1 млрд, считает министр финансов республики Юрий Селиверстов.
 
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