От повышения налогов Минфин рассчитывает получить до Br1 млрд













В соответствии с обновленным Налоговым кодексом в Беларуси отменяются некоторые налоговые льготы (по НДС на продукты и лекарства). В качестве дополнительных мер для компенсации расходов на борьбу с Covid в 2021-2022 годах повышаются ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%.





Кроме того, с 9% до 13% повышается ставка подоходного налога с доходов физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".





ОНТ в воскресенье, отвечая на вопрос, сколько дополнительных средств принесут в бюджет изменения в Налоговом кодексе. "По всей стране эти льготы, в том числе по НДС, дадут, наверное, где-то до Br1 млрд", - сказал Селиверстов в эфире телеканалав воскресенье, отвечая на вопрос, сколько дополнительных средств принесут в бюджет изменения в Налоговом кодексе.





Селиверстов добавил, что пандемия оказывает сильное давление, но заверил, что бюджет страны с нагрузкой справляется. Запланированный на 2021 год дефицит составляет около Br4 млрд. "Сам по себе дефицит, если имеется источник его финансирования, не критичен. Источники, конечно же, имеются, иначе мы его в таком объеме не запланировали. Прирост расходов будет на отрасль здравоохранения", - проинформировал Селиверстов.