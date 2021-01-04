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МАЗ занял четвертое место на первом этапе «Дакар-2021»

04.01.2021 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экипаж Сергея Вязовича команды «МАЗ-СПОРТавто» занял четвертое место на первом этапе ралли «Дакар-2021». Он уступил победителю этапу Дмитрию Сотникову из «КАМАЗ-мастер» более 10 минут. Второе место на этапе занял чех Алеш Лопрайс из Instaforex Loprais Praga, отставший от лидера на 7 минут 56 секунд. Третьим был еще один гонщик «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов.



На этапе машина Сергея Вязовича шла первой по трассе. На одном из участков ей буквально пришлось прорубать путь остальным через деревья и кустарники: трасса оказалась очень узкой для грузовиков. У автомобиля разбито стекло, есть другие повреждения, но они не критичны — машина может продолжать гонку. Сергей Вязович также повредил палец о руль, пишет REFORM.by

С техническими проблемами столкнулся экипаж Алексея Вишневского. Ему пришлось устранять серьезные неполадки в пути. В результате гонщики закончили этап на 17 месте, уступив лидеру больше часа.

В общем зачете гонки машина Сергея Вязовича идет на четвертом месте, Алексея Вишневского на — 17.

Сегодня гонка пройдет между Бишей и Вади Ад-Давасир. Протяженность спец участка составляет 345 км.
 
 
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Экипаж Сергея Вязовича команды «МАЗ-СПОРТавто» занял четвертое место на первом этапе ралли «Дакар-2021». Он уступил победителю этапу Дмитрию Сотникову из...
 
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