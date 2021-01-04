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Алесь Беляцкий: «Отношение думающих людей к России очень сильно изменилось»

04.01.2021 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Давление белорусских властей на гражданское общество продолжается, и кризис, естественно, некуда не исчез, констатировал председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. Вместе с тем, как ему представляется, некоторые люди «затаились».



«Но всплески гражданского недовольства проявляются повсеместно, а воскресные акции протеста не прекратились, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Может быть, их массовость несколько снизилась из-за репрессий. После задержания людей избивают, специально заражают ковидом, когда запихивают в одну камеру и больных, и здоровых».

Все это, разумеется, сказывается на активности людей, свидетельствует Алесь Беляцкий: «Власти до сих пор не возбудили ни одного уголовного дела в связи преступлениями силовиков, будь то увечья или убийства, хотя есть тысячи зафиксированных фактов. Издевательства в отношении задержанных активистов продолжаются. Люди все это видят. Словом, ситуация остается крайне напряженной».

Правозащитник думает, что новый год получится «очень горячим». По его словам, в дворовых, районных чатах, которые стали еще одним распространенным источником информации, где активно обсуждается разные события, фиксируют всё.

«В том числе весьма негативно и настороженно воспринимаются шаги Путина по поддержке Лукашенко, – подчеркнул он. – Отношение думающих людей к России очень сильно изменилось. Москву воспринимают как политическую силу, поддерживающую Лукашенко. Ну а друг моего врага мне тоже враг. Идет большое охлаждение. Тем более в контексте информации по Навальному».

Сейчас в Беларуси все более остро и критически воспринимается то, что делается российской властью, считает Алесь Беляцкий: «И это способствует пониманию того, что сегодня реально происходит в России. Ясно, что российские телеканалы по-прежнему работают, и не порою небезуспешно, как пропагандистское оружие. Но в то же время значительная часть населения демонстрирует трезвость мысли. На нижнем уровне идет активное политическое образование людей».

Те, кто раньше мало о чем задумался, сейчас относятся к России уже как к потенциальной угрозе, которая может остановить демократическое становление Беларуси, резюмировал председатель правозащитного центра «Весна».
 
 
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Давление белорусских властей на гражданское общество продолжается, и кризис, естественно, некуда не исчез, констатировал председатель правозащитного центра...
 
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