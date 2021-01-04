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Алесь Беляцкий: «Отношение думающих людей к России очень сильно изменилось»
Источник материала: Партизан
Давление белорусских властей на гражданское общество продолжается, и кризис, естественно, некуда не исчез, констатировал председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. Вместе с тем, как ему представляется, некоторые люди «затаились».
«Но всплески гражданского недовольства проявляются повсеместно, а воскресные акции протеста не прекратились, – добавил он в интервью
Все это, разумеется, сказывается на активности людей, свидетельствует Алесь Беляцкий: «Власти до сих пор не возбудили ни одного уголовного дела в связи преступлениями силовиков, будь то увечья или убийства, хотя есть тысячи зафиксированных фактов. Издевательства в отношении задержанных активистов продолжаются. Люди все это видят. Словом, ситуация остается крайне напряженной».
Правозащитник думает, что новый год получится «очень горячим». По его словам, в дворовых, районных чатах, которые стали еще одним распространенным источником информации, где активно обсуждается разные события, фиксируют всё.
«В том числе весьма негативно и настороженно воспринимаются шаги Путина по поддержке Лукашенко, – подчеркнул он. – Отношение думающих людей к России очень сильно изменилось. Москву воспринимают как политическую силу, поддерживающую Лукашенко. Ну а друг моего врага мне тоже враг. Идет большое охлаждение. Тем более в контексте информации по Навальному».
Сейчас в Беларуси все более остро и критически воспринимается то, что делается российской властью, считает Алесь Беляцкий: «И это способствует пониманию того, что сегодня реально происходит в России. Ясно, что российские телеканалы по-прежнему работают, и не порою небезуспешно, как пропагандистское оружие. Но в то же время значительная часть населения демонстрирует трезвость мысли. На нижнем уровне идет активное политическое образование людей».
Те, кто раньше мало о чем задумался, сейчас относятся к России уже как к потенциальной угрозе, которая может остановить демократическое становление Беларуси, резюмировал председатель правозащитного центра «Весна».
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Давление белорусских властей на гражданское общество продолжается, и кризис, естественно, некуда не исчез, констатировал председатель правозащитного центра...
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