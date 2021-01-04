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Анджей Почобут: Епископ Великоселец — это реально крепкий орешек
Источник материала: Хартия'97
Анджей Почобут: Епископ Великоселец — это реально крепкий орешек
Танцевать под чью-то дудку он не будет.
Журналист из Гродно Анджей Почобут
- В результате хитроумной операции против митрополита Тадеуша Кондрусевича Лукашенко в финале получил неожиданный и неприятный сюрприз. Должно было получится так как c православными: быстро, слаженно и в общем-то приятно.
Не вышло.
Епископ Великоселец — это реально крепкий орешек. У него твердый и независимый характер. Танцевать под чью-то дудку он не будет.
Для тех кто нарекает на временный характер решения — еще вопрос, кто дольше будет на своей должности — Александр Лукашенко или епископ Великоселец
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Танцевать под чью-то дудку он не будет.
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