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Повстанцы захватили очередной город в ЦАР, где на стороне властей воюют наемники России

04.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Повстанцы захватили очередной город в ЦАР, где на стороне властей воюют наемники России

  • 4.01.2021, 8:52
  • 1,268
Повстанцы захватили очередной город в ЦАР, где на стороне властей воюют наемники России

Правительственные части, покинув Бангасу.

3 января, силы повстанческой Коалиции патриотов за перемены захватили город Бангасу, расположенный в 750 километрах от столицы Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Банги. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА), пишет Guildhall.

Повстанческие отряды вошли в Бангасу на рассвете, бой продолжался несколько часов.

«Повстанцы контролируют город, они повсюду», — заявил глава регионального представительства МИНУСКА Пьер-Луи Рузвель.

Правительственные части, покинув Бангасу, отступили на расположенную поблизости базу МИНУСКА. Город, численность населения которого достигает 50 тыс. человек, находится на границе с Демократической Республикой Конго. Часть населения Бангасу с началом боев в воскресенье бежала на территорию соседней страны.

От предыдущих обострений обстановки в ЦАР нынешнее принципиально отличает активное участие России, которая уже несколько лет безвозмездно помогает правительству Туадеры оружием и военной техникой, а также обучает центральноафриканских военных. Соглашение о военном сотрудничестве между Москвой и Банги было подписано в Сочи в 2017 году. В обмен на российское вооружение и инструкторов правительство Туадеры открыло российскому бизнесу доступ к полезным ископаемым.

Повстанцы обвиняют поддерживаемого Россией действующего главу государства Фостена-Арканжа Туадеру в фальсификации итогов голосования. Власти в Банги, в свою очередь, обвинили в попытке мятежа бывшего президента Франсуа Бозизе, который пытался выдвинуть свою кандидатуру, но потерпел неудачу.

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