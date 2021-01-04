Источник материала: Хартия'97

Прогноз экспертов: От кризиса белорусскую экономику спасет смена власти 4.01.2021, 8:48

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Стране нужны новые выборы.

Прошлый 2020 год оказался очень тяжелым для белорусской экономики. Но новый, 2021-й, может быть еще сложнее. Об этом «Белсату» рассказали белорусские экономисты.

По мнению экспертов, в 2021 году развитие экономики будут определять два основных сценария. При первом политический кризис не будет урегулирован, при втором – он будет преодолен. От этих сценариев будут зависеть такие показатели, как инфляция и курс национальной валюты, подчеркнул аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

По его мнению, в первом сценарии курс рубля превысит Br 3 за доллар. Существенное давление на курс и золотовалютные резервы будут оказывать платежи по внешним и внутренним долгам, номинированным в иностранной валюте. Александр Муха подчеркнул, что валовой внешний долг резидентов Беларуси уже сейчас приближается к своему историческому максимуму, составив на день 1 октября около $ 40,561 млрд. А платежи по основному долгу и процентам, которые запланированы на 2021 год, составляют $ 16,379 млрд.

«Очевидно, что в условиях политического кризиса и санкционного давления со стороны западных государств рефинансировать и выплатить это в штатном режиме будет чрезвычайно трудно. Может произойти существенный рост просроченной внешней задолженности, что не может не волновать. Следующий год с экономической точки зрения будет одним из самых трудных за последние десятилетия. А с точки зрения погашения внешнего долга резидентов Беларуси следующий год будет самым тяжелым в истории Беларуси», – отметил аналитик BusinessForecast.by.

Кроме того, масла в огонь может подлить усиление оттока иностранного капитала из Беларуси – вместе с возможным оттоком валютных депозитов из банковского сектора страны.

«Например, есть безотзывные депозиты, которые нельзя просто так забрать, но рано или поздно у них кончаются сроки. И если политический кризис не будет урегулирован, с высокой долей вероятности можно прогнозировать дальнейшее изъятие валютных депозитов из белорусских банков со всеми последствиями», – заявил экономист.

Падение доходов

Александр Муха также прогнозирует, что в 2021 году может произойти достаточно глубокое падение доступных доходов населения как в реальном выражении (цены будут расти быстрее доходов), так и в долларовом. Это может привести к усилению социального и политического недовольства в стране.

«Беларусь по средней зарплате существенно отстает и от Российской Федерации, не говоря уже о странах Балтии, Польше. Более того, существует вероятность, что с учетом возможной девальвации белорусского рубля к доллару США в следующем году по средней зарплате нашу Беларусь может обогнать и Украина», – считает экономист.

Старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Лев Львовский ждет в 2021 году стагнации в экономике.

Но «если случится какой-то триггер, и люди снова начнут активно снимать депозиты из банков», может случиться финансовый кризис, так как «доля плохих активов и кредитов там уже на грани, и банкам остро не хватает ликвидности». Если продолжится рублевое зажимание кредитов, может произойти и кризис неплатежей, в результате которого предприятия не смогут продолжать свою деятельность. Это повлечет цепью их партнеров и контрагентов.

«Если вдобавок к этому случится какой-то политический конфликт с Россией, то это может повлечь кризис, связанный с нашим госдолгом. Если Владимир Путин станет в позу и поссорится с Александром Лукашенко, это может поставить ресурсы системы на грань», – считает Лев Львовский.

Много негативного

В целом, по мнению Львовского, значительную роль могут сыграть санкции со стороны США. Эксперт считает, что они могут привести «к серьезным проблемам на тех или иных предприятиях или корректировке политики режима», сделать предприятия токсичными.

Смена власти улучшит ситуацию в экономике

Вместе с тем ситуация может существенно улучшиться, если политический кризис будет преодолен. В этом случае речь идет о полноценной смене власти, новых выборах и всеобъемлющем урегулировании политического кризиса, полагает Александр Муха.

В таком случае, по его мнению, «резиденты Беларуси смогут получить доступ к внешним заимствованиям на достаточно комфортных условиях и пройти график платежей по внешнему долгу в штатном режиме». У нового правительства Беларуси может открыться доступ к серьезным ресурсам международных финансовых организаций, включая МВФ. Речь может идти по крайней мере о нескольких миллиардах долларов. Также откроется путь к выпуску новых еврооблигаций, чтобы поддержать экономику и реализацию структурных реформ.

Уровень инфляции и девальвации во втором сценарии будет заметно ниже по сравнению с первым. Существенно уменьшатся инфляционные и девальвационные ожидания.

«Чем быстрее будет решен сегодняшний политический кризис, тем меньше будет негативных эффектов для национальной экономики и для общества Беларуси в целом», – подчеркнул Александр Муха.

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