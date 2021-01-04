Источник материала: Хартия'97

Как белорусы начали протест в 2021 году Андрей Жвалевский

4.01.2021, 8:42

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Первое в этом году воскресенье не разочаровало.

Беларусь, протесты, 3 января

Кратко: воскресение воскресенья; уж нас давили-давили; регионы тоже в деле; новогодние поздравления продолжаются; Эстония поможет деньгами; приколы с налогами; день рождения главного католика страны; завтра выходят партизанские пенсионеры

Подробности.

Первое в этом году воскресенье не разочаровало . С утра до вечера по Минску прокатывались партизанские марши. Энергичные, хорошо организованные и спланированные. Опять вдохновил мой район Сухарево. Утром он одним из первых вышел на марш, а днем один из сухаревских домов устроил отличный флэшмоб: на каждом этаже друг над другом вывесили БЧБ-флаги и скандировали «Верым, можам, пераможам». В Веснянке, говорят, устроили настоящий вальс БЧБ-шаров. Жаль, видео не нашел.

Люди не боятся протестовать и в центре города. На ступенях журфака прошла акция в поддержку свободы слова. (Мне больше всего понравился лозунг «Не стать Азаренком».) В районе Немиги десяток белорусов с флагами вышли на дорогу и перекрыли движение. Автомобили, судя по видео, приветствовали протестующих.

Но не все автомобилисты одинаково полезны. В Чижовке в колонну протестующих на полном ходу чуть не въехала легковушка. Люди разошлись перед лихачом, но номер попал на видео. Есть основания полагать, что за рулем был подполковник Виталий Мурзич — заместитель начальника Октябрьского РУВД Минска.

Приятно, что вышли и регионы. Марши и пикеты замечены, как минимум, в Дзержинске, Бресте и Могилеве. Жаль, что новости из провинции стали как-то туго доходить до Минска.

Зато нас продолжают поздравлять с Новым годом. Российский видеоблогер-миллионник, журналист Илья Варламов назвал белорусов «героями 2020 года» и сегодня снял по этому поводу новогоднее поздравление белорусскому обществу.

«Я уверен, что вы обязательно победите. Следующий Новый год вы будете справлять в свободной Беларуси без упыря Лукашенко. Друзья, вы уже победили. Вы победили, потому что вы больше не боитесь. Вы победили, потому что не позволили убедить себя, что все уже решено. Вы не позволили сковать себя страхом, вы не бросили Беларусь, и вы продолжаете свою борьбу. Огромное вам спасибо за этот пример — это очень важный пример, в том числе и для России».

А Эстония решила помочь деньгами. Сумма не космическая — на развитие образования, гражданского движения и здравоохранения в Беларуси эстонский МИД выделяет 800 тысяч евро. Но задумайтесь: Эстония, которая по населению примерно, как Минск, помогает десятимиллионной Беларуси! Кстати, надо спросить у дочки, есть ли в Тарту очереди за хлебом, как стращал один пенсионер.

«Власти» нашей страны уверены, что смогут залатать свой бюджетный тришкин кафтан, подняв налоги. Минфин говорит о дополнительном миллиарде рублей (примерно 300 миллионов евро). Для этого задрали налоги для всех: репетиторов, ведущих свадеб, парикмахеров, строителей, даже для продавцов котят. При этом чиновникам в голову не приходит, что часть ИП просто закроется, потому что работают на пределе рентабельности. И уйдет в «серый» бизнес, оставив бюджет без своих копеек. В той же Германии власти, наоборот, поддерживают малый бизнес. В ноябре приняли очередной пакет мер. Например, малым предприятиям и самозанятым окажут чрезвычайную безвозмездную помощь в размере до 75% их месячной выручки. В США прямые выплаты составят по 600 долларов на человека (неважно, взрослого или ребенка), а на поддержку малого бизнеса выделено 325 миллиардов долларов.

Но я вообще-то о другом хотел рассказать. Прикольнее всего вышло с отменой льгот для IT и «Великого Камня». Дело в том, что по указу № 166 (2017 год) "О совершенствовании правового режима парка «Великий камень»" сказано: «В случае, если акты законодательства РБ, регулирующие сферу налогообложения, принятые после даты регистрации резидента индустриального парка... повышают налоговые ставки..., резидент вправе... уплачивать налоги (сборы), ставки по которым увеличены, исходя из их ставок, действовавших на дату регистрации резидента». Эта норма должна (теоретически) действовать до 1 января 2027 г. А по декрету № 8 («ПВТ 2.0») налоговые льготы предусмотрены аж до 2049 года. Но… законы — это для слабаков.

3 января — день рождения главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича. Этому смелому человеку, которого Лукашенко не пускал на родину под какими-то бредовыми предлогами, стукнуло 75. Его поздравляли многие белорусы, иногда прямо на акциях протеста — в том числе в Петербурге, где наши соотечественники нашли «Пагоню» на здании Витебского вокзала, там и собрались. Также Кондрусевич подал в отставку. Официально — по возрасту. Только вот место отважного митрополита занял Казимир Великоселец, которому 75 исполнилось еще в прошлом году.

В понедельник гололеда не предвидится. Так что отважные пенсионеры уже собираются на марш. Где собираются, куда пойдут — знают только посвященные. Но выйдут обязательно, уже предупредили в своем ТГ-канале.

Думаю, обойдется без задержаний. 3 января, если верить каналу «Списки задержанных», при всех многочисленных маршах и цепочках солидарности, задержано всего 9 человек.

(«Всего»… Господи, «всего»…)

Андрей Жвалевский, «Фейсбук»

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