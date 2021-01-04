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Глава Минфина рассказал, сколько рассчитывает получить в бюджет от повышения налогов

04.01.2021 09:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Повышение налогов, отмена некоторых налоговых льгот может принести в бюджет до одного млрд рублей, считает министр финансов Юрий Селиверстов.

В соответствии с обновленным Налоговым кодексом в Беларуси отменяются некоторые налоговые льготы (по НДС на продукты и лекарства). В качестве дополнительных мер для компенсации расходов на борьбу с Covid в 2021-2022 годах повышаются ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%.

Кроме того, с 9% до 13% повышается ставка подоходного налога с доходов физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

"По всей стране эти льготы, в том числе по НДС, дадут, наверное, где-то до 1 млрд руб.", - сказал Селиверстов в эфире телеканала ОНТ.

Селиверстов отметил, что пандемия оказывает достаточно сильное давление на бюджет страны. Вместе с тем, по словам главы министерства, бюджет страны с этой нагрузкой справляется.

 

 
 
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Повышение налогов, отмена некоторых налоговых льгот может принести в бюджет до одного млрд рублей, считает министр финансов Юрий Селиверстов.
 
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