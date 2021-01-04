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Samsung подтвердила дату премьеры Galaxy S21
Источник материала: Onliner
Смартфоны Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra представят 14 января, о чем сообщалось еще прошлой осенью. Теперь же об этом
Ожидается, что модели S21 и S21 Plus будут отличаться только размерами. А топовая модификация Ultra получит еще более мощное железо и качественные камеры. Также не исключен изогнутый дисплей и поддержка стилусов S-Pen.
Смартфоны для европейского рынка, предположительно, будут поставляться с чипом Exynos 2100, а для североамериканского региона полагается модель со Snapdragon 888. Оба чипа поддерживают 5G. Начальная цена за Galaxy S21 составит около $1000.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Смартфоны Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra представят 14 января, о чем сообщалось еще прошлой осенью. Теперь же об этом стало известно официально из тизера Samsung. Читать далее…
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