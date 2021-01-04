Samsung подтвердила дату премьеры Galaxy S21

Источник материала: Onliner

Смартфоны Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra представят 14 января, о чем сообщалось еще прошлой осенью. Теперь же об этом стало известно официально из тизера Samsung.

Ожидается, что модели S21 и S21 Plus будут отличаться только размерами. А топовая модификация Ultra получит еще более мощное железо и качественные камеры. Также не исключен изогнутый дисплей и поддержка стилусов S-Pen.

Смартфоны для европейского рынка, предположительно, будут поставляться с чипом Exynos 2100, а для североамериканского региона полагается модель со Snapdragon 888. Оба чипа поддерживают 5G. Начальная цена за Galaxy S21 составит около $1000.