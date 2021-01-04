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Фотофакт. Встреча Шклярова и Помпео

04.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Госсекретарь США встретился с политтехнологом, который был в числе участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ в октябре, а теперь находится в Соединенных Штатах.

Фотофакт. Встреча Шклярова и Помпео

«Виталий Шкляров на три месяца был незаконно задержан в Беларуси. Благодаря огромным командным усилиям Госдепартамента США, специального посланника президента США Роджера Карстенса и нашим командам в Киеве, Минске и Вашингтоне его привезли домой в октябре 2020 года», -- написал Майк Помпео в Twitter в субботу.

На встрече также присутствовала семья Виталия Шклярова.

Ранее адвокат политтехнолога, уроженца Гомеля, который провел в Беларуси три месяца за решеткой, подчеркнул, что выезд последнего стал возможен, благодаря вмешательству Помпео: «Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка».

Напомним, первое после освобождения из СИЗО КГБ интервью политтехнолога вызвало шквал критики. В первую очередь, из-за лестных характеристик в адрес Александра Лукашенко, которого недавний сиделец называл «крепким», «крутым», «невероятно умным».

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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