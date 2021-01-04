ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БПЦ представила свои предложения по внесению изменений в Конституцию

04.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

У Белорусской православной церкви есть свои предложения по внесению изменений в основной закон, заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

– Мы больше касаемся вопросов социальной сферы. Это и закрепление в Конституции понятия о браке с учетом христианской традиции, традиции белорусского народа. Это и закрепление определенных социальных вопросов, которые должны быть обозначены: забота о подрастающем поколении, о людях немощных, пожилых, – заявил митрополит Вениамин телеканалу ОНТ. – И вопросы возможности воспитания подрастающего поколения на традициях белорусского народа, патриотическое воспитание.

Как это лучше сделать, чтобы не только молодые получали прекрасное образование, но и вместе с тем была и духовная составляющая в формировании молодого человека. Об этом, конечно, должно позаботиться и государство, и мы по линии церковной предлагаем, как это можно сделать.

Мы свои предложения вынесли. Если они будут поддержаны, то соответствующим пунктом (в Конституции), который будет разрешать и даже рекомендовать проведение курсов, которые способствуют именно духовному развитию личности на традициях белорусского народа.

Карбалевіч: Лукашэнка праясніў свае планы. Канстытуцыя будзе прымацца на рэфэрэндуме

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы больше касаемся вопросов социальной сферы».
 
Новости дня
Новости разные
 
От повышения налогов Минфин рассчитывает получить до Br1 млрд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика