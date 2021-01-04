БПЦ представила свои предложения по внесению изменений в Конституцию

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У Белорусской православной церкви есть свои предложения по внесению изменений в основной закон, заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

– Мы больше касаемся вопросов социальной сферы. Это и закрепление в Конституции понятия о браке с учетом христианской традиции, традиции белорусского народа. Это и закрепление определенных социальных вопросов, которые должны быть обозначены: забота о подрастающем поколении, о людях немощных, пожилых, – заявил митрополит Вениамин телеканалу ОНТ . – И вопросы возможности воспитания подрастающего поколения на традициях белорусского народа, патриотическое воспитание.

Как это лучше сделать, чтобы не только молодые получали прекрасное образование, но и вместе с тем была и духовная составляющая в формировании молодого человека. Об этом, конечно, должно позаботиться и государство, и мы по линии церковной предлагаем, как это можно сделать.

Мы свои предложения вынесли. Если они будут поддержаны, то соответствующим пунктом (в Конституции), который будет разрешать и даже рекомендовать проведение курсов, которые способствуют именно духовному развитию личности на традициях белорусского народа.

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