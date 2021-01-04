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В Беларуси определён порядок выезда нотариусов в агрогородки

04.01.2021 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нотариальную помощь теперь могут получить даже те, кто находится вдали от крупных городов. Адвокаты проконсультируют белорусов по месту жительства, посещая агрогородки и села, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси определён порядок выезда нотариусов в агрогородки

Соответствующий график выездов определило Министерство юстиции. Каждый населенный пункт закреплен за определенной нотариальной конторой. Для того, чтобы воспользоваться услугой, достаточно оставить заявку не позднее рабочего дня, предшествующего дате выезда, предусмотренной расписанием. С ним можно ознакомиться на сайте правового портала.

К слову, ветеранам и лицам с ограниченными физическими возможностями специалисты готовы оказать помощь незамедлительно. Постановление уже вступило в силу.

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Новости Беларуси. Нотариальную помощь теперь могут получить даже те, кто находится вдали от крупных городов. Адвокаты проконсультируют белорусов по месту...
 
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