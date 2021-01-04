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Новак анонсировал поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты

04.01.2021 09:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Отвечающий в правительстве РФ за топливно-энергетический комплекс вице-премьер Александр Новак анонсировал начало поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты.

Новак анонсировал поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты
Фото РБК

В интервью телеканалу РБК чиновник заявил, что «вполне возможно, что и в 2021 году [белорусы] могут [поставить] уже часть объемов <...> с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями».

Он подчеркнул, что наступивший год — это «вполне реальные сроки, когда можно начать уже».

Последнее время Беларусь ежегодно по всем направлениям экспортировала порядка 10-12 млн тонн нефтепродуктов. В 2019 году на таких поставках было заработано 5,2 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что «Белорусская нефтяная компания» (БНК) временно приостанавливает перевалку нефтепродуктов через терминал литовской компании Klaipedos nafta (KN) в порту Клайпеды. «Реализованные ранее нефтепродукты продолжат перевалку в Клайпеде», — отмечали в литовской компании. Заключение же новых контрактов остается под вопросом.

1 сентября Александр Лукашенко заявил журналистам, что власти Беларуси будут принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии.

«Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора, — заявил Лукашенко. — Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, вот это дорого будет для Беларуси. Если как сейчас тарифы по железной дороге, в порту. Услуга под Калининградом и Клайпеда. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов все равно получат выгоду, потому что порты Балтики не загружены. Мы можем и в Новороссийске загрузиться. И как бы там ни было, и через Украину работать».

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Отвечающий в правительстве РФ за топливно-энергетический комплекс вице-премьер Александр Новак анонсировал начало поставок белорусских нефтепродуктов через...
 
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