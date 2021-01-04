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«Многие работники райисполкома уже на перепутье»
Источник материала: Партизан
В Шклове не будут браться за вилы, если в Минске власть окажется на грани свержения.
О настроениях жителей глубинки рассказал
Как рассказал Петр Мигурский, у людей нет мотивации бороться за лучшее будущее с этой властью:
- В Шклове не будут браться за вилы, если в Минске власть окажется на грани свержения и нужно будет защитить Лукашенко. Местные жители не будут ни бороться, ни защищать эту власть – только отдельные граждане.
Также кандидат экономических наук видит брожения среди чиновников:
- Многие работники райисполкома уже на перепутье. Думают: а вдруг товарищ завтра уйдет или его уйдут? Что потом делать? Я отвечаю: не переживайте, биржа труда будет работать при любой власти.
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В Шклове не будут браться за вилы, если в Минске власть окажется на грани свержения.
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