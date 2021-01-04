ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Скандал в Сербии: кто-то больше года прослушивал президента

04.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сербского лидера Александара Вучича тайно прослушивали многие месяцы, в связи с чем спецслужбы страны начали расследование. Об этом в воскресенье, 3 января, заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, сообщило издание Danas.



По словам главы МВД, он не может раскрыть детали дела, однако отметил, что "президента прослушивали не из благих намерений".

При этом сам сербский лидер уточнил, что его прослушивали в течение 18 месяцев, и он знает, кто это делал. Также Вучич добавил, что у него есть доказательства - записи собственных разговоров.

Как сообщила местная газета "Вечерне новости", дело о прослушивании главы государства строго засекречено, его ведет Сектор внутреннего контроля МВД страны.

Отмечается, что данный инцидент расследуется как тяжкое уголовное преступление по статье о попытке свержения конституционного порядка
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сербского лидера Александара Вучича тайно прослушивали многие месяцы, в связи с чем спецслужбы страны начали расследование. Об этом в воскресенье, 3 января, заявил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вяртаньне і адстаўка арцыбіскупа Кандрусевіча: кампраміс ці капітуляцыя?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика