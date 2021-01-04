Скандал в Сербии: кто-то больше года прослушивал президента









По словам главы МВД, он не может раскрыть детали дела, однако отметил, что "президента прослушивали не из благих намерений".





При этом сам сербский лидер уточнил, что его прослушивали в течение 18 месяцев, и он знает, кто это делал. Также Вучич добавил, что у него есть доказательства - записи собственных разговоров.





Как сообщила местная газета "Вечерне новости", дело о прослушивании главы государства строго засекречено, его ведет Сектор внутреннего контроля МВД страны.





Отмечается, что данный инцидент расследуется как тяжкое уголовное преступление по статье о попытке свержения конституционного порядка